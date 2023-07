Zahnausfall beim Auftaktrennen

Trotz Getriebeschadens an ihrem neu aufgebauten Mini Cooper konnte die Truppe Dorn Racing aus St. Pölten bei ihrem Auftaktrennen am Wachauring in Melk in einem nervenzerreißenden Herzschlagfinale den sechsten Platz ins Ziel retten.

Ohne der Mithilfe des zweiten Ganges, der sich in Stunde Vier des 6-Stunden-Langstreckenrennens unentschuldigt seines Amtes entledigt hatte, war an gute Rundenzeiten des Rennteams aus St. Pölten nicht mehr zu denken. Die verbleibenden zwei Stunden Rennzeit musste das Team um Katharina und Jürgen Dornhofer, sowie Mario Kranabetter und Gastfahrer Florian Kaiblinger seinen Vorsprung geschickt verwalten. Keine Fehler beim Fahrerwechsel und keine Strafe kassieren, standen jetzt ganz oben im Lastenheft. Denn der Vorsprung schrumpfte von Runde zu Runde und die Konkurrenz näherte sich in großen Schritten.

„Das Rennen entwickelte sich zu einem wahren Krimi für uns“, erläutert Teamchef Jürgen Dornhofer die bangen Minuten vor dem Zieleinlauf. Denn als Mario Kranabetter im letzten Stint das Steuer des lädierten Mini Cooper übernahm war die Konkurrenz schon im Rückspiegel zu sehen. Kranabetter musste den konkurrierenden BMW hinter sich halten, bis die Ziellinie überfahren war, um den sechsten Platz noch zu halten. Durch die Getriebeprobleme konnte der BMW aber rasch auf den auffällig gelb lackierten Mini Cooper aufschließen und ein harter, aber fairer Zweikampf entwickelte sich in der letzten Runde.

„Am Boxenfunk wurde mir gesagt, dass die letzte Runde angebrochen sei und es nun an mir läge, den sechsten Platz ins Ziel zu retten, schildert Kranabetter. „Dann wurde es still am Funk. Bumm, der Druck, der in diesem Moment auf meinen Schultern lastete, war enorm, denn das ganze Team hat so hart für diesen Erfolg gearbeitet.“

Kranabetter hat alles gegeben und sich dem BMW in den Weg gestellt, wo immer es möglich und fair war. „In den Kurven war ich mit dem leichten Mini überlegen, aber auf den Geraden fehlte die Power, weil ich nicht alle Gänge zu Verfügung hatte. Also fuhr ich in den Kurven die Ideallinie und machte mich auf den Geraden breit.“ Nach der letzten Kurve klebte der BMW regelrecht an Kranabetters Stoßstange und so fuhren beide Wagen im Tandem über die Ziellinie. „Dann wurde es wieder laut am Boxenfunk und ich konnte das Team jubeln hören", freut sich Kranabetter.

Nun gilt es die Lehren aus den Erfahrungen des ersten Rennens zu ziehen, um im bevorstehenden 3-Stunden-Cup, der im Winter 2023/24 über die Bühne geht, die Platzierungen weiter zu verbessern. „Ein neues Getriebe ist der erste Schritt in die richtige Richtung“, scherzt Jürgen Dornhofer.