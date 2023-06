Bester Österreicher bei der Alpentrophy

Die Alpentour Trophy in Schladming ist ein legendäres 4-Tagesrennen für die weltbesten Mountainbiker und Michael Holland von den Naturfreunden Wilhelmsburger mischte sich nach einer guten Vorbereitung erstmals unter das Feld. „Ich war einigermaßen gespannt, was da auf mich zukommen wird“, hatte der 12-fache österreichische Meister auf zwei Rädern doch einigermaßen Respekt vor der Strecke. „Wir müssen 4 Tage lang die Hausberge rund um Schladming bezwingen, da geht es richtig zur Sache. Es geht zuerst in Richtung Dachstein bevor dann Reiteralm, Hauser Kaibling und Planai die höchsten Punkte der jeweiligen Etappe bilden“, wusste er schon im Vorfeld, dass der beste Bergfahrer gewinnen wird.

Starke erste Etappe macht Mut

Nach einer extrem starken ersten Etappe, welche Holland nach 67 Kilometern und über 3000 Höhenmetern als Sechster in einer Zeit von 3:20 Stunden finishen konnte, blieben die Leistungen konstant gut. „Ich hab mich gut gefühlt und wusste dann einfach, dass die anderen auch nur mit Wasser kochen“, lacht er.

An den darauffolgenden Tagen ging es mit gewohnt hohem Tempo weiter und Durchhänger in puncto Leistungsfähigkeit, fahrtechnische Fehler oder Defekte wurden durch die extreme Leistungsdichte des Startfelde sofort mit Zeit- und Platzverlust hart bestraft. Holland kam aber gut über die ersten drei Etappen und war vor dem abschließendem Einzelzeitfahren auf die Planai in der Gesamtwertung am achten Rang.

Auffahrt auf die Planai gegen die Uhr

Das Highlight sollte also am Schluss noch folgen. „Natürlich legt man sich vor einer solchen Etappe irgendwie eine Taktik zurecht, überlegt wie die anderen Fahrer das Rennen angehen werden, aber schlussendlich muss man dann auch oft spontan entscheiden und dem Bauchgefühl folgen“,schildert Holland. Das Tempo war schon bei den Etappen zuvor enorm hoch und alle haben sich am Limit ihrer Leistungsfähigkeit bewegt“, war Holland aber schon vor der Schlussetappe hochzufrieden. „Dass ich auf die Planai hinauf noch um ein Top-10-Resultat würde mitkämpfen können, war nicht unbedingt vorauszusehen“, nahm er aber gerne mit, dass es vor der Schlussetappe sehr gut aussah.

14. Etappenrang reicht für die Top 10

Am letzten Tag wurde im Minutentakt auf die Planai/Schafalm gestartet, wobei die besten Fahrer zum Schluss an die Reihe kamen. „Ein Mix aus Schotter, Asphalt und unheimlich steilen Wanderwegen über 12 Kilometer und 1200 Höhenmeter war der ultimative Formtest“, schildert Holland, der auf dieser Etappe den 14. Platz belegt hat und mit einer Zeit von 48:40 Minuten die Top 10 nur um 30 Sekunden verfehlt hat.

Grünes Trikot des besten Österreichers von Anfang an verteidigt

In der Gesamtwertung schaute es freilich sehr erfreulich aus. Kein anderer Österreicher konnte sich mehr an Holland vorbeischieben und als Neunter schaffte er auch den neunten Gesamtrang. „Sicher der größte Erfolg in meiner Karriere bislang“, jubelte der Youngster, der seit dem ersten Tag im grünen Trikot des besten Österreichers gefahren war. „Das war eine Megawoche! Im Endeffekt konnte ich die Leistung bis zum Schluss halten und den Vorsprung sogar ausbauen. Mit Rang neun im Gesamtranking habe ich meine Erwartungen weit übertroffen!“

Zweifacher Weltmeister aus Kolumbien siegt

Den Gesamtsieg holte sich der zweifache Weltmeister aus Kolumbien Leonardo Paez, vor dem Russen Alexsei Medvedev und dem Belgier Frans Claes.