Bronze für Holland beim Ironbike nach viertem Staatsmeisterschaftsrang

An den letzten beiden Wochenenden richteten sich bei der heimische Mountainbike-Marathonelite alle Blicke aufs Silvrettamassiv. Und der „Doppelpack“ verlief für den 24-jährigen Wilhelmsburger Michael Holland mit den Plätzen vier und dann drei mehr als erfolgreich. Im 3.410 Meter hohen Gebirge fanden zwei absolute Klassiker statt. Im Rahmen des M3-Montafon wurden heuer auch die Marathon-Staatsmeister eruiert und das berüchtigte Ischgl-Ironbike machte die Woche darauf seinen Namen alle Ehre.

Medaille bei Staatsmeisterschaft knapp verpasst

Nicht weniger als 130 Kilometer und 4500 Höhenmeter hatten die Athleten bei der Jagd um die Staatsmeisterschaftsmedaillen zu absolvieren. In der schnell gebildeten Spitzengruppe von sechs Mann war auch Holland von den Naturfreunden Wilhelmsburg vertreten. Nach rund vier Stunden Renndauer und bereits 3500 Höhenmetern wurde die heiße Phase des Rennens in Richtung Bielerhöhe eingeleitet. „Am Anstieg über 1300 Höhenmeter zerbröckelte die Spitzengruppe und auch ich musste mein eigenes Tempo einschlagen, um noch gut zu finishen“, schildert Holland. Nach 5:45 Stunden beendete er als Viertplatzierter dieses Rennen.

Ende Juli zeigte sich bei den Staatsmeisterschaften das Silvretta-Massiv noch von seiner schönsten Seite. Auf der Vorarlberger Seite war Michael Holland das Glück aber nicht hold, ganz im Gegensatz zum Regenrennen am Samstag in Tirol. Foto: sportograf.com

„Eine Medaille war eigentlich das klar gesetzte Ziel und somit ist auch trotz starker Leistung natürliche eine gewisse Enttäuschung da. Aber ich kann mir nichts vorwerfen, mehr wäre nicht gegangen“, bedauert er, dass er am letzten Anstieg die Attacke nicht mehr mitgehen konnte. „Gegen Ende hin wurde das Staatsmeisterschaftsrennen für mich einfach zu lange.“

Dauerregen und Eiseskälte machten Ischgl-Ironbike „zur Belastungsprobe“

Nur eine Woche später stand das legendäre Ischgl-Ironbike am Programm. „Steil – steiler – Ischgl-Ironbike“, fasst Holland das Rennen zusammen. „Der niedrigsten Punkt des Rennens liegt auf 1300 Metern Seehöhe, aber zweimal mussten Anstiege auf über 2700 Meter Seehöhe gefahren werden und dann wird die Höhenluft definitiv zum Faktor“, schildert Holland. „Hinzu kamen Dauerregen und Temperaturen nur knapp über dem Gefrierpunkt, welche die heurige Ausgabe zur absoluten Belastungsprobe werden ließen.“

Das international stark besetzte Teilnehmerfeld über die Extremdistanz (70 km/3400 Hm) schenkte sich nichts und so ging es vom Start weg zur Sache. Holland konnte sich gut positionieren und begab sich in der Spitzengruppe liegend nach 25 Kilometern in den ersten langen Anstieg. „Aufgrund des hohen Tempos wurde das Feld sofort in Stücke gerissen und vorne ging es um jede Sekunde“, berichtet er.

Anstiege im Gatsch an der Grenze des Fahrbaren

Die Anstiege waren in puncto Steilheit an der Grenze des Fahrbaren und verlangten den Sportlern alles ab. Nach rund der Hälfte des Rennens hatte Holland „seine“ Position eingenommen und ließ auf Rang drei liegend bis zum Schluss nichts mehr anbrennen: „Wir fuhren gleich von unten weg ein sehr hohes Tempo und konnten einen guten Vorsprung herausfahren. Die Anstiege waren brutal und das Wetter verschärfte vor allem die rasanten Abfahrten noch einmal. Aber mit Rang drei habe ich heute meine eigenen Erwartungen übertroffen“, zeigte er sich vor allem mit seiner Fahrweise auf den langen Anstiegen in dieser Höhe sehr zufrieden. „Es waren zwei sehr gute Wochen hier. Jetzt heißt es sich wieder gut aufs Training zu konzentrieren, damit wir im September dann den letzten Teil der Saison ebenso erfolgreich in Angriff nehmen können.“