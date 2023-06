Snowboarder am Rad Benni Karl auf Mountainbike-Abwegen

Benni Karl fährt im Sommer regelmäßig Rennen mit dem Mountaintainbike. Heuer wird der Wilhelmsburger Olympiasieger in seiner neuen Heimat Lienz bei der 35. Auflage der Dolomitenrundfahrt sogar mit Startnummer eins ins Rennen gehen. Foto: privat

S nowboard-Olympiasieger Benjamin Karl ist im Sommer traditionell gern auf Mountainbikerennen am Start. So ist es kein Wunder, dass der Wilhelmsburger auch die Dolomitenradrundfahrt, den ältesten Radmarathon Österreichs, der heuer zum 35. Mal in Szene geht, mit Start und Ziel in seiner neuen Heimat Lienz (Osttirol) nicht auslässt. Insgesamt wird er dabei auf 1.500 Radsportlern aus über 20 Nationen treffen.

Am Sonntag in einer Woche startet die 35. Auflage der Dolomitenradrundfahrt, die über 112 Kilometer und 1.870 Höhenmeter um die wildromantischen Lienzer Dolomiten führt. Der Start erfolgt um 9.30 Uhr in der Amlacherstraße. Mit dabei wird dann der gebürtige St. Pöltner Benjamin Karl sein. Drei Stunden früher begeben sich dort schon die härtesten Marathonfahrer zum Start der Extremvariante SuperGiroDolomiti, der über 228 Kilometer und 5.450 Höhenmeter über den berüchtigten und vom Giro d'Italia bekannten Monte Zoncolan führt. Wie bei der Dolomitenrundfahrt geht es über das Lesachtal wieder zurück nach Lienz. Mit dabei ist auch Isidor Ortner, der als einziger Teilnehmer bisher alle 35 Rundfahrten absolvierte. Die Startnummer 1 wird allerdings für den 4-fache Weltmeister und Olympiasieger Benjamin Karl. „Ich freu mich schon auf das besondere Flair und die begeisterte Bevölkerung rund um die Lienzer Dolomiten“, sagt er. „Für die Osttiroler ist die Dolomitenradrundfahrt die sportliche Herausforderung und der Höhepunkt des Jahres.“ Neben Karl wird auch viel Radsportprominenz erwartet: So haben Ex-Profi Thomas Rohregger, die Radsportlegenden Wolfgang Steinmayr und Helmut Wechselberger und viele weitere genannt.