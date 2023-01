Maticevic bricht sich Daumen

Werbung

Das 2006er-Nationalteam mit St. Pöltens Anja Preiss feierte einen 33:23-Erfolg gegen die Slowakei im Sportzentrum NÖ. Preiss konnte sich mit zwei Toren eintragen, Martina Maticevic fehlte aber. Sie verletzte sich am Nationalteamlehrgang und musste die Kolleginnen im gut besuchten Sportzentrum von der Tribüne anfeuern.

Das Team von Simona Spiridon und Monika Stefanoska gab rasch den Ton in diesem Spiel an. Zu Beginn 0:1 zurückgelegen, drehten Preiss und Co. mit einem 4:0-Lauf den Zwischenstand auf 4:1 und zog bis Mitte der ersten Halbzeit auf 11:4 davon. Die Slowakinnen kämpften sich nochmals zurück, verkürzten auf 10:13, sahen sich zur Pause jedoch wieder mit 10:17 in Rückstand.

Nach Seitenwechsel schalteten die Österreicherinnen nicht zurück und führten in der 46. Minute erstmals 27:17.

Eine Knochenabsplitterung im Daumen der linken Hand (nicht die Wurfhand) wird Maticevic auch zu Beginn der Rückrunde in der WHA-Challenge zum Zuschauen verdammen. Los geht es da am Samstag (18 Uhr) in der Prandtauerhalle gegen WAT Fünfhaus. Die Führung im Grunddurchgang soll abgesichert werden.