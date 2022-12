St. Pöltner Volleyball-Oldies scheitern knapp im NÖVV-Cup

Werbung

Die USP-Oldies traten am Marinfeiertag zur Matinee im Cup an. Gegner war niemand geringerer als Vorjahresfinalist Aschbach.

Das St. Pöltner Cup-Team um Coach Christian Steidl war traditionell eine bunt zusammengewürfelte Mannschaft aus Legenden der USP. Im ersten Satz konnte man aber gleich die Motivation der „Jungs“ spüren.

Top drauf: Erich Berndl. Foto: Claus Stumpfer

Bis zum 16:16 war man dabei. Speziell Erich Berndl und Werner Kritzinger entpuppten sich am Block immer noch als eine Macht.

Dann setzten sich allerdings die Aschbacher ab und konnten mit 20:25 den Satz gewinnen.

USP-Legenden gewinnen sensationell zweiten Satz

Im zweiten Satz dann ein ähnliches Bild. Bei 22:24 und Satzball für Aschbach zündeten die Oldies die letzten Raketen. Und konnten den Satz noch sensationell mit 28:26 gewinnen.

Im dritten und vierten Satz merkte man aber die schwindende Kondition der Panthers-Oldies. Konzentrationsfehler schlichen sich ein und Aschbach nutzte dies gekonnt und clever, gewann beide Sätze 25:16. Somit ging das Cupspiel mit 1:3 verloren.

„Wenn wir im ersten Satz zugeschlagen hätten, wären unsere jungen Gegner sicher nervös geworden, aber leider hat es knapp nicht geklappt. Dennoch haben wir gezeigt, dass wir noch immer ordentliches Volleyball spielen können“, meinte Mittelblockerlegende Erich Berndl nicht ganz unzufrieden.

Anschließend trafen die USP-Damen von Coach Manuel Leitgeb in ihrem Cupspiel in der HTL auf Groß-Siegharts. Dabei übernahmen die Pantherladies von Beginn an die Initiative. Alle Sätze konnten klar gewonnen werden, in den dritten Satz startete man sogar mit einem 9:0-Lauf. Letztlich gab es einen 3:0 (25:13, 25:16, 25:10)-Sieg.