St. Pöltner Volleyballinnen schaffen Double

Nach dem Landesmeistertitel, der in überzeugender Manier mit nur zwei Niederlagen geholt wurde, konnten die Damen der USP St. Pölten nun auch den Cupsieg fixieren. In jedem Satz immer gleich klar in Führung, war im Finale der Sieg nie gefährdet.

Kapitänin Angerer: „Sind ein zusammengeschweißtes Team“

In der ganzen Saison gab es für die USP-Pantherladies rund um Kapitänin Sophie Angerer bisher lediglich vier Niederlagen in Bewerbsspielen. Zwei in der Meisterschaft, eine in der Relegationsrunde gegen VTR Wien und eine gegen die Erzbergmadln in der Relegation um den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

„Eine unglaubliche Saison der Damen! Sie sind so konstant und stark als Team. Der Lohn dafür ist das Double“, gratuliert Sektionsleiter Harald Hofko, zugleich auch stolzer Spielervater.

Nach dem Cupsieg erklärt Kapitänin Angerer das Geheimnis des Erfolgs: „Wir sind ein zusammengeschweißtes Team, haben mit Manuel Leitgeb und Stefan Ratheyser die perfekten Trainer und zudem die besten Fans, die man sich nur wünschen kann.“ Jetzt will sie mit ihren Kolleginnen am 11. Mai (20 Uhr) in Eisenerz natürlich den Aufstieg in die 2. Bundesliga schaffen. „Das wäre das Sahnehäubchen und eine echte Sensation“, weiß auch Angerer.

„Wenn wir gleich ins Spiel finden und die Mädels nicht zu nervös sind, dann ist alles möglich“, glaubt Co-Trainer Ratheyser. „Es wird aber ein hartes Stück Arbeit“, ergänzt Headcoach Manuel Leitgeb.

Nachwuchsleiter Steidl: „Der Weg stimmt“.

Generell war die Saison für die USP St. Pölten Panthers eine der erfolgreichsten. Beim großen Saisonabschluss des NÖVV in Waidhofen konnten die Landeshaupttädter nicht weniger als zwölf Medaillen mitnehmen.

Gold gab es für die U 18 und U 20 männlich sowie die Einser-Damen in der 1. Landesliga, die nun eben auch den Cupsieg eintüteten. Silber holten die U 14, U 15 und U 16 männlich sowie U 16 und U 20 weiblich, Bronze die U 13 und U 15 weiblich sowie die Herren in der 1. Landesliga.

„Schön langsam wird es unheimlich, wenn man bedenkt, dass zum Saisonstart beispielsweise gar keine U 16 männlich gemeldet wurde, weil wir zu wenig Spieler hatten und dann holen die Silber“, ist das für Nachwuchsleiter Christian Steidl aber ein Zeichen, „dass der Weg stimmt“.

Vier qualifizierte Nachwuchsmannschaften für die österreichischen Meisterschaften sind ein Statement. „Die Sportunion St. Pölten hat im Volleyball in den letzten Jahren eine Erfolgsgeschichte geschrieben – und nur mit freiwilligen Trainern und Helfern“, bedankt sich Hofko.