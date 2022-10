Ein verkorkster Saisonstart für die SKN-Basketballer

Werbung

Bitterer Auftakt für den SKN in die neue Superliga-Saison.

Den ersten herben Rückschlag setzte es schon vor dem Aufwurf, denn der Aufenthaltstitel für US-Neuzugang Holton ließ trotz mündlicher Zusage aus Wien auf sich warten. Zu lange, mittlerweile wurde der Akt zur weiteren Bearbeitung nach St. Pölten transferiert. Der Klub hofft auf einen Einsatz am Samstag gegen Eisenstadt.

Headcoach Mike Coffin musste deshalb einen Plan B ohne seinen Topscorer einkalkulieren: „Wir haben die ganze Woche gesagt, dass wir das Tempo kontrollieren und die Ballverluste reduzieren müssen.“ Gesagt, nicht getan. Schon nach 4,5 Minuten hatte St. Pölten sieben Mal den Ball weggeschmissen und sich einen 2:17-Rückstand eingefangen.

Mit Leichtsinn ins Verderben

Als man zu Beginn von Hälfte zwei auf minus acht rankam, folgten die nächsten drei Turnover. Coffin zu den 26 Ballverlusten seines Teams und den daraus resultierenden 40 Grazer Punkten: „Wir waren zu leichtsinnig. So kannst du kein Spiel gewinnen, nicht einmal gegen eine Zweitliga-Mannschaft.“

Neben Holton fehlte auch Lewis: „Uns hat nach dem Rückstand die Scoring-Power gefehlt. Es war einfach zu wenig“, bilanzierte der sportliche Leiter Andreas Worenz. Zu allem Überfluss kassierte Coffin bei seinem Ligadebüt auf der St. Pöltner Trainerbank fünf Sekunden vor dem Ende nach einer indiskutablen Provokation durch den Grazer Hallensprecher sein zweites technisches Foul und wurde ausgeschlossen.

Wie schon in der letzten Saison setzte es zum Start in Graz eine Schlappe. Nun gilt es gegen den Aufsteiger eine Reaktion zu zeigen. „Die müssen wir biegen. Es ist wichtig, dass wir im ersten Heimspiel einen guten Basketball zeigen. Wir müssen aggressiv spielen, sie sind das Level noch nicht so gewöhnt“, so Worenz.