Laura Stigger und Hannah Streicher haben am Schlusstag der Olympischen Jugendspiele in Buenos Aires die elfte österreichische Medaille geholt. Das Duo sorgte im Team-Bewerb mit fünf Teildisziplinen als Zweiter hinter Dänemark für die erste Silberne. Davor hatte es einmal Gold durch Kletterin Sandra Lettner und neunmal Bronze gegeben.

Auch insgesamt ist es bei der dritten Sommeraustragung der Nachwuchsgroßveranstaltung seit 2010 die erste Silbermedaille für Österreich. „Silber glänzt wie Gold. Es ist unglaublich, ein Traum wird wahr – ich bin irrsinnig stolz. Heute war es schon richtig hart, fünf Tage, fünf Wettkämpfe, das ist schon an die Substanz gegangen“, meinte die heuer zweifache Junioren-Weltmeisterin Stigger nach dem abschließenden Kriterium am Mittwoch.

„Wir hatten uns die Top Fünf vorgenommen, dass es jetzt zu Rang zwei reicht, ist eine Supererfahrung. Ich kann meine Gefühle nicht beschreiben“, sagte Streicher, die aus Waidhofen/Ybbs stammt, im Ziel.

Bei den Jugendspielen gab es für die Radfahrerinnen nur einen Teambewerb, welcher aus insgesamt fünf Rennen bestand — drei mit dem Rennrad und zwei mit dem Mountainbike.

Rückschläge gut weggesteckt

Streicher hatte bereits eine sehr lange und vor allem auch erfolgreiche Saison. Als erstjährige Juniorin startete sie mit einem Sieg Ende März in Tschechien in die Saison. Im Sommer wurde sie dann für ihre Leistungen mit einem Ticket zur EM belohnt.

„Was folgte war mein erster schlechter Tag in dieser Saison und ich musste das Rennen vorzeitig beenden“, ärgert sie sich noch heute. Doch kurze Zeit später ersprintete sie sich in Purgstall den österreichischen Meistertitel auf der Bahn.

Es folgte aber ein weiterer Tiefschlag. „Meine Trainerin wurde vom Nationalteam abgezogen, und das kurz vor der Kadernominierung für die Heim-WM“, schildert sie die psychisch belastende Zeit. Zumal der Kader für Innsbruck von vier Mädchen plötzlich auf zwei reduziert wurde. Nach einem gemeinsamen Trainingslager waren es dann aber doch plötzlich wieder alle vier Mädels, die starten durften, also auch Streicher, für die es den 82. Rang gab.

Und nach ihrer bislang erfolgreichsten Straßensaison wurde sie auch für die Jugendspiele in Argentinien einberufen. Auch hier wurde sie erneut auf die Probe gestellt, da das Zweier-Gespann aus einer Mountainbikerin und einer Straßenfahrerin bestand. „Bereits am Tag des WM-Rennens ging es mit einem geborgten Mountainbike in einen Last-Minute-Kurs, um meine Fähigkeiten im Gelände nachzujustieren“, lacht sie.

Letztendlich konnte sie jetzt den unglaublichen zweiten Platz gemeinsam mit den Doppelweltmeisterin Laura Stigger einfahren.

„Für uns als Team ist das die absolute Krönung“, jubelt auch RRT-Pielachtal-Obmann Florian König. „Dass eines unserer Mädels so eine Saison mit solchen Erfolgen hinlegt, ist unglaublich“, zeigt er sich jetzt aber umso motivierter. „Es ist schon schön zu sehen, dass die harte, unentgeltliche Arbeit Früchte zeigt“, geht er nun mit neuer Energie in die Vorbereitungen für die kommende Saison.