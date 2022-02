Benjamin Karl will sich in Peking die Krone aufsetzen

Die geheimen Gärten zeigen sich von ihrer schönsten Seite. Den strikten Corona-Maßnahmen zum Trotz. In unmittelbarer Nähe der Olympiapisten in Secret Garden haben sich vergangene Woche die heimischen Snowboarder einquartiert. Allen voran der Wilhelmsburger Benjamin Karl: Seiner langen Karriere will der 36-Jährige in China die Krone aufsetzen.

Kompletter Medaillensatz vor Augen als Motivation

Mit seinem fünften WM-Titel im Vorjahr in Rogla hat sich der Niederösterreiher zum erfolgreichsten WM-Teilnehmer überhaupt gemausert. Am Dienstag möchte Karl beim Parallel-Riesentorlauf noch einen draufsetzen. Kommt Gold dazu, wäre er der erste Alpin-Boarder mit einem kompletten Medaillensatz. „Das hat noch keiner geschafft. Und das ist es auch, was mich motiviert“, versichert der dreifache Gesamtweltcupsieger. „Ich möchte ein Vermächtnis hinterlassen und in Erinnerung bleiben.“

Dass es in in der aktuellen Saison zu noch keinem Sieg gereicht hat, irritiert Karl nicht. Denn, wenn es drauf ankommt, ist mit ihm stets zu rechnen: Seit 2009 holte er bei insgesamt zehn Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen achtmal zumindest eine Medaille und in Summe deren elf. „Rein statistisch gesehen, wäre es ein Schuss ins Knie, mich nicht mitzunehmen zu einem Großereignis“, grinst der Wilhelmsburger.

„Ich kann dann anscheinend immer wieder mehr aus mir herausholen. Egal, wie ich vorher fahre“, betonte der nun bald vierfache Olympia-Teilnehmer sowie Vater der neunjährigen Benina und der dreijährigen Pia. Auch vor seinem WM-Triumph 2021 hatte er im Slalom mehr als zwei Jahre keinen Podestplatz errungen gehabt. „Und 2013 war die schlechteste Saison meines Lebens und dann bin ich in Stoneham (Kanada, Anm.) trotzdem Weltmeister geworden.“

Karl fühlt sich in Richtung Olympia-Rennen am 8. Februar in Secret Garden gut auf dem Weg. Die gesamte Vorbereitung auf die Saison und auch diese selbst habe er sich darauf fokussiert, Speed, Equipment und Set-up zu optimieren. Dabei verlässt er sich fast nur auf sich selbst. „Ich habe mir das über die Jahre angeeignet.“

Das Olympiafieber steigt: „Ich merke, die Freude wird immer stärker. Für mich gibt es nur dieses eine Rennen. Was heuer zähltt, ist Olympia, und auf das habe ich es auch ausgelegt.“ Karl ist bereit für die Spiele im Schatten von Corona. Zu Wochenbeginn gab‘s in der Olympia-Bubble schon über 200 positive Tests.