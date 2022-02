Tristan Takats: Zu wenige Kurven in Peking

Nicht ganz nach Wunsch lief es für den Böheimkirchner Tristan Takats, der für den ULC Lilienfeld fährt, bei den Spielen in Peking. Der 26-Jährige schaffte im Skicross zwar den Sprung ins Viertelfinale, musste sich in seinem Heat allerdings Erik Mobaerg und Francois Place geschlagen geben. Takats belegte am Ende als zweitbester Österreicher nach Johnny Rohrweck (OÖ, 7.) Rang 15.

Die Strecke im Genting Snow Park von Secret Garden im Großraum Zhangjiakou kannten Takats und Co. schon vom dortigen Weltcup Ende November. „Schon damals war klar, dass es kaum Überholmöglichkeiten gibt, der Start also entscheidend sein wird“, eklrät Takats. Genau den erwischte der aktuell Weltcup-Siebente im Viertelfinale aber nicht nach Wunsch.

Der Senkrechtstarter im Team und frühere Alpin-Fahrer, der erst seine ersten volle Weltcup-Saison betreitet, ist trotzdem stolz auf seine Olympiateilnahme.

„Wenn beim Testrennen in China wer gesagt hätte, dass ich da dabei bin, hätte das keiner geglaubt“, ist für Takats ein Traum wahr geworden. „Es war das Ziel, dass ich mich im Weltcup in die Mannschaft fahre. Dass es so aufgeht, dass ich schon ein paar Mal vorne mitfahre, habe ich mir nicht gedacht.“

Takats Stärke ist das Kurvenfahren. Eine Qualität, die er bei den Alpinen erlernt hat, aber auf der Olympiastrecke nicht so verlangt war. „Strecken wie in Innichen liegen mir besser“, sagt Takats, der beim dortigen Weltcup, wie auch in Arosa, Vierter geworden war, nach eigener Aussage wegen einer Kurve. „Es sind sogar Stimmen laut geworden, dass die Kurve in Takats-Kurve umbenannt werden soll“, lacht er.