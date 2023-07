Radrennen: Grasl ist Bundesmeister

Im Zuge der Bundespolizeimeisterschaften wurde auch ein Radstraßenrennen über 84 Kilometer auf der bewährten „Fliegerstrecke“ in Markersdorf durchgeführt. Dabei mussten die Fahrer sieben Runden á 12 Kilometer absolvieren vom Sportplatz Markersdorf über Haindorf, Wieden, Linsberg, Ritzersdorf, Poppendorf großteils auf Betonplatten zurückgelegt werden.

Der St. Pöltner Patrick Grasl, welcher auch in der Organisation tätig war, nahm gemeinsam mit 75 Kollegen und Kolleginnen die Strecke unter die Räder. Das Feld ging von Beginn an ein hohes Tempo, so wurde die erste Runde mit einem Schnitt von über 45 km/h gefahren. In der zweiten Runde konnte sich Grasl gemeinsam mit acht anderen vom großen Feld absetzen. Nach der dritten Runde hatte diese Gruppe bereits knapp zwei Minuten Vorsprung. „Da sich immer wieder Fahrer aus der Gruppe absetzen wollten, wurde das Tempo immer hoch gehalten“, staunte Profi Grasl, der sich als Sprinter aber in Geduld üben konnte. Erst zehn Kilometer vor dem Ziel löste er sich von der Gruppe, aber immer noch drei andere Fahrer im Schlepptau. Diese Gruppe harmonierte aber und so konnte sie einen Vorsprung von gut 20 Sekunden herausfahren. Die vier Fahrer kamen dann gemeinsam auf die Zielgerade, wo es zum Sprint um den Bundesmeistertitel kam. Grasl brachte sich in eine gute Position und konnte rund 100 Meter vor dem Ziel in Führung gehen und durfte sich nach einen harten Rennen über den „Heimsieg“ freuen und den Bundesmeistertitel bejubeln.