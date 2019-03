21 Mal blieben die St. Pöltner Turner beim internationalen Hans-Peter-Demetz-Memorials in Innbruck ohne Medaille. Bei der 22. Auflage hat es nun aber endlich geklappt! Drei LZ-Turner — der 12-jährige Elvis Baccolini mit seinem sensationellen sechsten Einzelrang, dessen 14-jähriger Bruder Bruno auf Rang zehn und der 13-jährige Martin Wolf am neunten Platz konnten gemeinsam mit dem Gänserndorfer Kevin Gindl eine Silberne für NÖ nach Hause holen.

Baccolini-Brüder zeigen erstmals richtig auf

Dabei war das HPD-Memorial wieder von einer Reihe internationaler Nachwuchsstars aus Großbritannien, Slowenien, Kroatien, der Schweiz, Tschechien und der Slowakei besucht. Auch aus Österreich nutzten insgesamt sieben Bundesländer diese einmalige Gelegenheit auf heimischem Boden sich zu messen, und auch das Junioren-Nationalteam stellte eine Mannschaft. In das NÖ Team einberufen wurden aus dem LZ St. Pölten insgesamt fünf Turner und zwei Turnerinnen.

Der Erfolg kam für Martina Weinberger vom NÖFT ziemlich unerwartet, da man die beiden Ö-Nachwuchskaderturner Miedler und Schwaiger vorgeben musste. Auch ÖFT-Nachwuchskadertrainer Dieter Egermann ist zufrieden: „Von 24 Übungen an sechs Geräten verliefen 23 sturzfrei, das zeugt zu diesem frühen Zeitpunkt in der Saison von guter Stabilität.“

Die Einzelwertung von Elvis Baccolini, gewohnt elegant als Zweiter am Pferd, und Martin Wolf trotz mitten in der Übung einsetzendem Nasenbluten als Dritter am Boden, sowie die allgemeine Leistungssteigerung von Bruno Baccolini waren mehr als erfruelich. „Alle drei sind echte Kämpfer, ich bin stolz“, meinte Egermann.

Bei den Turnerinnen konnte nur die 14-jährige BORGL/SLZ-Schülerin Marie Wolf als Team-Kapitänin die NÖ Mannschaft verstärken. Auch sie zeigte eine sturzfreien Wettkampf und reihte sich mit dem neunten Mehrkampf-Rang unmittelbar hinter österreichischen Juniorenkaderturnerinnen unter die Top 10 (26 Starterinnen) ein. Mit dem Team, darunter mit Stella Lobner und Sara Carabasa auch zwei Ö-Nachwuchskaderturnerinnen aus Gänserndorf, wurde es Rang sieben von elf Teams.