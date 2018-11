Am Samstag fand in der SHS St. Pölten das 51. Internationale Leopoldi-Turnier der Elite-Herren statt. Am Start waren zehn Teams aus vier Nationen.

In der Gruppe A kam es zum internen Duell der Gastgeber St. Pölten 1 (Manuel Schlachtner mit dem erst 14-jährigen Matthias Härtinger) gegen St. Pölten 3 (Chris Thier/Max Bugl). Die erstmals zusammen spielenden Einser-Jungs setzten sich 3:2 durch. St. Pölten 1 konnte auch die folgenden Gruppenspiele gegen Olomouc (6:3), Baj (4:3) und Sitborice (4:0) gewinnen und auch Team 3 stieg auf (Baj 3:2, Olomouc 2:2, Sitborice 3:1).

In der Gruppe B lief es für Daniel und Alex Weiss aber nicht nach Wunsch. Gleich ihr erstes Gruppenspiel verloren sie 1:3 gegen Prerov (Tschechien). Gegen die SG St. Pölten/Zlin (Michi Schlachtner/Jan Krejci) gaben sie eine 3:2-Halbzeitführung aus der Hand — 3:5! „Ich statt Alex im Tor war keine gute Idee“, gesteht Daniel Weiss. Nur gegen Leutersdorf (Deutschland) gab es einen 6:1-Sieg, denn auch Zlin war zu stark.

Das Halbfinale zwischen St. Pölten 1 und Zlin verlief ausgeglichen. Härtinger lieferte sein bestes Spiel ab. Dennoch musste man sich nach 2:2 im 4-m-Schießen geschlagen geben. Da sich im zweiten Halbfinale St. Pölten/Zlin gegen St. Pölten 3 mit 5:2 durchsetzte, kam das „Brüder-Duell“ nicht zustande.

Im Spiel um Platz drei gab es die Neuauflage des St. Pölten-Duells. Und Thier/Bugl drehten den Spieß um, siegten hauchdünn. Im Finale gelang St. Pölten/Zlin gegen Zlin die Revanche aber nicht. Michi Schlachtner ging zwar zweimal in Führung, doch die Tschechen glichen jeweils aus und hatten in der Verlängerung das Glück des Tüchtigen — 4:2-Sieg.