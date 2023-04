Schlachtner-Brüder kämpfen unbelohnt

Nur sechs handverlesene Teams aus ganz Europa waren am Samstag zum Amazone-Cup in Nordrhein-Westfalen eingeladen, darunter die Radball-Brüder aus der NÖ Landeshauptstadt als österreichische Vertreter. Denn aus jeder Nation wird nur ein Team geladen. „Es ist schon eine besondere Ehre, dass wir ausgerechnet zum Jubiläum dabei sein durften“, freute sich Manuel Schlachtner und war entsprechend ehrgeizig. „Auf keinen Fall wollen wir Letzter werden“, gab auch Michi Schlachtner das Ziel aus.

Fünf Topteams aus den stärksten Radballnationen warteten

Kein einfaches Unterfangen, denn als Gegner stand aus Deutschland natürlich das Team RV Leeden an. Aus Tschechien war der aktuell führende der dortigen 1. Liga, SV Svitavka, angereist. Aus Belgien die mehrfachen WM -Teilnehmer und vielfachen belgischen Meister vom HZG Beringen. Aus der Schweiz, die in der 2. Schweizer Liga auf Aufstiegskurs liegenden Radballer des VCR Möhlin. Und aus Frankreich die Zweiten der französischen 1. Liga und mehrfachen WM-Teilnehmer vom VC Cronenburg. Dass da den Vertretern vom ARBÖ ASKÖ St. Pölten-Viehofen eher die Rolle des Außenseiters zukam, versteht sich.

Turnierfavorit wackelt, fällt aber nicht

Gespielt wurde Jeder gegen Jeden und zum Auftakt ging es gleich gegen die tschechischen Turnierfavoriten. „Nach verschlafener ersten Halbzeit (1:4) kämpften sich die ARBÖ-ASKÖ-Jungs noch auf 3:4 heran, doch trotz einer Drangphase im Finish wollte der Ausgleich nicht mehr gelingen. Wir haben aber in der zweiten Halbzeit wirklich stark gespielt“, fand Manuel Schlachtner.

Nur Remis: Gegen Schweiz wurde 6:2-Führung verschenkt

Gegner in Spiel zwei war dann der VCR Möhlin und gegen die Schweizer lief das Spiel genau umgekehrt. Diesmal führten die Schlachtners zur Pause souverän mit 4:1. Danach konnte der Vorsprung zwischenzeitlich sogar auf 6:2 ausgebaut werden,. Nach einigen Nachlässigkeiten stand es kurz vor Schluss aber plötzlich nur noch 6:5 aus Sicht der Österreicher. Und es kam noch schlimmer: Kurz vor Ende setzten die Schweizer alles auf eine Karte und für sie lohnte sich das hohe Risiko, denn sie schafften.noch den Ausgleich zum 6:6. „Das war wirklich bitter, weil wir die längste Zeit klar überlegen waren“, klagt Michael Schlachtner.

Belgische Oldies waren zu stark

Spiel drei ging gegen Beringen. Die belgischen Routiniers, die heuer ihre aktive Karriere beenden werden, starteten stark. Einen 0:3-Rückstand können die Schlachtners aber noch kurz vor Pause auf 1:3 reduzieren. „Aber leider begann die zweite Halbzeit für uns noch schlechter als die erste“, klagt Michael Schlachtner. „Die Belgier nutzten jeden Fehler eiskalt aus, was zur empfindlichen 2:7-Pleite führen sollte.

Frustbewältigung: Franzosen mit 7:0 vom Platz geschossen

In Spiel vier musste daher ein Sieg her, wollte man nicht endgültig die Rote Laterne inne haben. Und gegen die Oldies aus Frankreich gelang die Rehabilitation äußerst souverän. Mit zwei starken Halbzeiten konnten sich die St. Pöltner ganz klar ohne Gegentreffer mit 7:0 durchsetzen.

Dramatisches Duell um Platz drei gegen die Gastgeber unglücklich verloren

Somit fehlte nur mehr das Spiel gegen die Gastgeber. Und es ging für beide um viel. Der Sieger würde am Ende noch als Dritter aufs Stockerl klettern, bei einem Remis wären die St. Pöltner vierte gewordne, bei einer Niederlage drohte aber nur der fünfte und vorletzte Platz. Entsprechend angespannt starteten beide Teams in ihr letztes Spiel. Und der Verlauf war an Spannung kaum zu überbieten. In die Pause ging es mit 1:1. Und auch zu Beginn des zweiten Durchgangs machten die St. Pöltner das Spiel und drückten auf die Führung. Doch ein Fehler und plötzlich stand es 1:2. „Wir haben nochmals versucht das Tempo zu erhöhen, aber das Spiel wurde ständig durch kleine Fouls unterbrochen, was uns völlig den Rhythmus gekostet hat“, schildert Manuel Schlachtner. So wollte der Ausgleich auch in diesem Spiel nicht mehr gelingen und die Schlachtners beendeten das Turnier am fünften und vorletzten Rang.

Ausgeglichenes Turnier, das nach Revanche schreit

„Die Tabelle zeigt, dass das Niveau sehr hoch und vor allem sehr ausgeglichen war. Dementsprechend waren alle Spiele sehr spannend und toll anzusehen“, findet Manuel Schlachtner, der das toll organisierte Lob über den grünen Klee lobt. Die Leedener sind tolle Gastgeber und wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen. Auch eine Gegeneinladung fürs nächste internationale Turnier in St. Pölten wurde gleich ausgesprochen.