Schlachtner-Brüder siegen bei Landesmeisterschaften

Nur drei Teams waren am Freitag bei den NÖ Landesmeisterschaften in der Körnerschule am Start. Den zwei Duos vom Veranstalterklub ARBÖ ASKÖ Viehofen mit Michael und Manuel Schlachtner sowie Maxi Bugl/Daniel Weiss stellten sich die Schwechater Wondra/Förster. Schier/Thier mussten verletzungsbedingt absagen.

Gespielt wurde zweimal jeder gegen jeden. Und die Schlachtners vergeigten gleich ihr Auftaktmatch gegen die Schwechater nach 3:0-Führung, unterlagen 6:7 und verzeichneten dabei sechs Lattentreffer. Gegen ihre Teamkollegen schossen sich die Brüder dann den Frust von der Seele (14:3). Und auch gegen die Schwechater konnten Bugl/Weiss im ersten Aufeinandertreffen nur bis zur Pause mithalten, verloren dann 3:8.

Die Schlachtners benötigten also vermeintlich einen Sieg im Rückspiel gegen Schwechat, um sich in ein Entscheidungsspiel zu retten. Nach hartem Kampf war dann auch der 4:2-Sieg fixiert, jetzt musste man nur erneut die Teamkollegen bezwingen. Das gelang locker (11:3).

Vor dem Entscheidungsspiel hatten auch die Schwechater noch die „Pflicht“ gegen Bugl/Weiss zu erfüllen. Und die St. Pöltner kämpften wie um ihr Leben! Bugl war zur Pause von Krämpfen gebeutelt, aber spielte verbissen weiter. Erst als ihre Teamkollegen eineinhalb Minuten vor Schluss mit 6:4 in Führung gingen, glaubten auch die Schlachtners an die Sensation, die ihnen ein Endspiel ersparen würde. Die Schwechater gaben jetzt aber alles und glichen tatsächlich noch aus.

Doch mit der Schlusssirene gelang Weiss aus einem Konter das 7:6! Den Schlachtners hätte bereits ein Remis zur Titelverteidigung gereicht. Bedanken mussten sie sich diesmal bei ihren jungen Teamkollegen, denen trotzdem nur der dritte Platz blieb.