Schlachtners im Ländle unter Wert geschlagen

Die Reise nach Vorarlberg in die Rheinauhalle ist für Radballer wie für Fußballer ein Spiel im Wembley, das ist das Mekka der Radballszene daheim, mit den besten Fans. „Somit lohnt sich eine Reise ins Ländle für uns immer“, lacht Michael Schlachtner. Doch nur anreisen um dabei zu sein, ist für die Schlachtners natürlich kein Thema. Sie wollten die fünf Vorarlberger Teams doch auch ärgern. „Dass wir als einzige aus dem Osten noch übrig geblieben sind, sonst Radball nur noch von Ländle-Spielern auf diesem Niveau betrieben wird, macht uns einerseits stolz, ist aber schon auch sehr bedenklich“, meint Manuel Schlachtner. Drei Teams stellte der RV Dornbirn und der RV Sulz zwei. Als Klub ist selbst Höchst nicht mehr vertreten.

Fehlstart gegen Dornbirn 2

Im ersten Spiel trafen die St. Pöltner auf den Vizemeister der abgelaufenen Saison, RV Dornbirn 2. In der ersten Runde Anfang April trennten sich die beiden Mannschaften noch mit einem Unentschieden. Dieses Mal mussten sich die Schlachtner-Brüder aber nach einem schwachen Start doch klar mit 0:5 geschlagen geben. „Die vielen Eigenfehler haben ihnen das Genick gebrochen“, war Trainer Gerhard Schlachtner vom Spiel seiner Söhne wenig begeistert.

Nach dem schlechten Auftakt musste daher im zweiten Spiel gegen RV Dornbirn 3 eine klare Steigerung her. Diesmal passte der Fokus zu Beginn, doch dafür ließ die Konzentration im Finish nach und so wurde eine 2:0-Führung am Ende noch verspielt (2:2).

Von Sulzer Effizienz düpiert

Auch das dritte Spiel gegen den RV Sulz 1 war dann lange Zeit sehr offen. Nach einer Reihe von vergebenen Strafstößen aus St. Pöltner Sicht, wurde dies gegen Ende des Spiels mit Gegentoren bestraft. Das Spiel ging klar mit 2:6 verloren. Doch das Ergebnis spiegelt überhaupt nicht den Spielverlauf wider, wir haben die längste Zeit das Match dominiert, aber unsere Chancen einfach nicht genützt, die Sulzer waren dafür umso effizienter“, ärgert sich Michael Schlachtner.

Die Weltmeister voll gefordert

Nach der unglücklichen Niederlage mussten die St. Pöltner gegen die regierenden Weltmeister vom RV Dornbirn ran. Und zu Beginn war die Performance der Brüder erstaunlich gut. „Einige Minuten lang haben sie wirklich auf sehr hohem Niveau dagegengehalten“, lobt auch der strenge Trainervater. Zum Schluss setzten sich die Favoriten aber dann doch klar mit 8:2. Auch nach vier Spielen gab es also noch keinen Sieg für die Schlachtners.

Versöhnlicher Sieg zum Abschluss

„Natürlich waren wir unzufrieden damit, wie die Spiele gelaufen sind, aber wir wussten, dass wir nicht aufstecken dürfen und die Rote Laterne noch abzuwenden ist“, erzählt Manuel Schlachtner. „Wir sind mit ein bisserl Wut im Bauch ins letzte Spiel gegangen, wollten unbedingt gegen die talentierten Youngsters aus Sulz gewinnen“, ergänzt Michael. Das Spiel wurde von ihnen dann auch klar dominiert und zunächst mit 5:2 am Feld gewonnen. Letztlich gab es beim Abpfiff aber noch eine Gelb-Rote Karte gegen Sulz 2, so dass das Spiel dann sogar noch mit 5:0 für St. Pölten gewertet wurde. Der letzte Platz war abgewendet, mehr als Rang fünf aber nicht mehr drinnen.

2. Liga: Nach Abfuhr erfangen sich Bugl/Weiss

In der 2. Liga trat St. Pölten 2 mit Maxi Bugl/Daniel Weiss an. Verletzungsbedingt waren mit SV Schwechat, RV Sulz 3, RV Dornbirn 4 und den St. Pöltnern nur vier Mannschaften am Start. Und der Start für Bugl/Weiss gegen Dornbirn 4 war katastrophal. „Die beiden fanden in keiner einzigen Situation zu ihrem Spiel, das Ergebnis war dann auch mit 2:13 ernüchternd“, zeigte sich Gerhard Schlachtner entsetzt. Für Spiel zwei lautete die Devise daher „Neustart und volle Konzentration“. Und genau das gleang auch! Nach einer tollen Leistung rangen sie Sulz 3 knapp aber doch mit 4:3 nieder.

Im letzten Spiel ging es gegen Tabellenführer SV Schwechat. Anfangs konnte noch an die Leistung aus dem vorangegangenen Spiel angeschlossen werden, doch gegen Ende funktionierten die Abläufe bei Bugl/Weiss nicht mehr ganz so wie gewollt und daher setzte es im letzten Spiel eine 4:7-Niederlage. Da Schwechat alle seine drei Spiel gewann, gab es drei teams mit drei Punkten, Bugl/Weiss hatten aber die schlehtere Tordifferenz.

Die dritte Runde in beiden Ligen findet am 3. Juni in Schwechat statt.