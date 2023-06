Radball Schlachtners müssen in die Relegation

Manuel Schlachtner wehrt einen Angriff von Dornbirn 2 ab. Am Ende musste er sich aber mit seinem Bruder Michael doch geschlagen geben und wird am 1. Juli gegen den Abstieg aus der 1. Liga kämpfen. Foto: ARBÖ St. Pölten

D ie 3. und letzte Runde der österreichischen Radballmeisterschaft der 1. und 2. Liga ging in Schwechat in Szene und die Ausgangslage für Manuel und Michael Schlachtner (ARBÖ St. Pölten 1) in der höchsten Spielklasse war schwierig. Man lag nur am sechten und letzten Rang, jedoch mit sechs Punkten am Konto, fünf Punkte hinter dem rettenden vierten Platz. Der fünfte und sechste müssen in die Relegation gegen den ersten und zweiten der 2. Liga.

Die St. Pöltner Radball-Brüder gingen sehr fokussiert und nach dem Heimsieg beim ARBÖ-Europa-GP auch mit viel Selbstvertrauen in den Schlusstag des Grunddurchgangs. Und das Turnier begann wunschgemäß. Im ersten Spiel gab es einen 5:3-Sieg gegen die zweitplatzierten vom RV Dornbirn 2. Und auch im zweiten Spiel lief es in der ersten Halbzeit gut, mit einer 2:1-Führung ging es in die Pause. „Von mehreren fragwürdigen Schirientscheidungen haben wir uns aber aus der Ruhe bringen lassen und das wichtige Spiel im Kampf um den direkten Klassenerhalt noch mit 2:4 aus der Hand geben“, ärgert sich Michi Schlachtner. In Spiel 3 lautete der Gegner RV Sulz 1 und das Motto lautet „Aufrichten und weiterkämpfen“. Aber erneut musste man nach einer Führung noch als Verlierer das Feld verlassen. Beim Stand von 2:2 kassierten die St. Pöltner in der allerletzten Sekunde noch das 2:3, oder wie sie sagen: nach der letzten Sekunde! „Trotz abgelaufener Zeit gaben sie das Tor doch noch“, ist Manuel Schlachtner immer noch grantig. Die Weltmeister gefordert, aber nicht besiegt Nun wäre schon ein Sieg über die amtierenden Welt- und Europameister vom RV Dornbirn nötig gewesen, um noch den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Mit Wut im Bauch gingen die St. Pöltner aggressiv zur Sache, was die Vorarlberg doch etwas überraschte. Mit 0:0 ging es in die Pause und auch danach taten sich die Weltmeister schwer. Dennoch erzielte Dornbirn das 1:0 und die Ausgleichschance ließ Manuel Schlachtner aus. „Aber trotz der 0:1-Niederlage überwog hier doch die Freude über die tolle Leistung“, meinte Michi Schlachtner. Im letzten Spiel ging es gegen die junge Mannschaft vom RV Sulz 2. Beide Teams standen schon fix als Relegationsteilnehmer fest, es ging nur mehr um den fünften. „Keiner wollte am letzten Platz die Liga beenden, entsprechend hitzig gestaltete sich auch diese Begegnung. Knapp aber doch behielten die Schlachtners mit 4:3 die Oberhand. Am 1. Juli findet in Hohenems das Play-off zum Ligaverbleib statt. In der 2. Liga musste St. Pölten 2 aufgrund einer Verletzung von Daniel Weiss auf den Start verzichten und waren somit fix letzter. Gemeinsam mit Sulz 3 muss man ebenfalls gegen den Abstieg spielen. Um den Aufstieg in die 1. Liga rittern neben St. Pölten 1 und Sulz 2 noch SV Schwechat und RV Dornbirn 4.