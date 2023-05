Radball Schlachtners verteidigen Europa-GP-Titel

Lesezeit: 4 Min Claus Stumpfer

Die Lokalmatadore Michael und Manuel Schlachtner (vorne Mitte) setzten sich gegen Favorit Brünn (l.) in einem packenden Finale des ARBÖ Europa Grand Prix in St. Pölten durch und verteidigten ihren Titel aus dem Jahr 2019. Dritte wurden die tschechischen U-23-Meister von Svitavka. Foto: ASKÖ ARBÖ St. Pölten

A m Samstag fand in der Turnhalle der Körner-Sportmittelschule in St. Pölten (nach Covid-bedingter Zwangspause seit 2019) die 22. Auflage des Internationalen ARBÖ Europa Grand Prix statt. Nach zwei kurzfristen Absagen (Baj/HUN und SV Schwechat) traten immerhin noch sechs Teams im Modus Jeder gegen Jeden an. Neben den beiden Veranstalterteams St. Pölten 1 (Manuel und Michael Schlachtner – Titelverteidiger) und St. Pölten 2 (Christopher Thier/Maxi Bugl), standen sich noch die Mannschaften von Favorit Brünn, SC Svitavka, SK Zlin (alle CZE) und der RV Forst (GER) gegenüber.