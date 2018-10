Am Samstag fand in Österreichs Radball-Hochburg Höchst in Vorarlberg das Finale der Ersten Liga sowie das Auf-/Abstiegs-Play-off für die höchste Spielklasse statt. Durch den fünften Platz von St. Pölten 1 (Manuel und Michael Schlachtner) in der abgelaufenen Meisterschaftsrunde mussten die beiden an diesem Tag nun im Auf-/Abstiegs-Play-off gegen den sechsten der 1. Liga (RV Dornbirn 1) sowie die beiden Topteams 2. Liga in einem „Mini“-Turnier um den Klassenerhalt kämpfen.

Durch eine Erkrankung kurz vor Turnierbeginn musste Michi Schlachtner für das Turnier absagen. Für ihn sprang Alexander Weiß von St. Pölten 2 ein. „Und er hat einen super Job gemacht“, lobt Manuel Schlachtner.

Der jüngere der beiden Schlachtner-Brüder, ein Abwehrspezialist, trat selbst mit einer leichten Erkältung die Reise ins Ländle an, aber mit dem Ziel, alles zu geben, um den erstrebten Klassenerhalt zu schaffen.

Das erste Spiel mussten die beiden, die bereits vor zwei Jahren durch eine Verletzung von Michael Schlachtner länger zusammen gespielt hatten, gegen SG Sulz/Dornbirn ran. Arnoldi/Schwendinger hatten die 2. Liga als Zweite beendet, und die St. Pöltner begannen konzentriert, mit Absicherung das Spiel. So dauerte es einige Minuten, ehe sich für die beiden Torchancen ergaben. Aber als das 1:0 gefallen war, wurde rasch der zweite Treffer zur Vorentscheidung nachgelegt. Im zweiten Durchgang bauten Schlachtner/Weiß die Führung sogar noch zu einem souveränen 5:0-Sieg aus.

„Der erste Schritt in Richtung Klassenerhalt war geschafft, in den letzten beiden Spielen musste noch ein Sieg her“, war Schlachtner aber bestrebt, bereits gegen den RV Dornbirn 2 (Meister der. 2. Liga) alle klar zu machen. Da Dornbirn 1 (Köck/Fountain — 6. der 1. Liga) das Parallelspiel gegen Sulz/Dornbirn mit 10:4 gewinnen konnten, war in diesem Spiel bereits die Vorentscheidung um den Klassenerhalt möglich. Nach einer sehr konzentrierten Leistung ohne große Fehler und ohne je wirklich in Gefahr einer Niederlage zu kommen, fuhren die St. Pöltner erneut einen klaren 5:2-Siege ein.

Im letzten Spiel gegen den Liga-Konkurrenten ging es zwar nur noch um die goldene Ananas. Doch beide Teams zeigten erstklassiges Radball. Der rasante Schlagabtausch endete mit einer hauchdünnen 3:4-Niederlage von Arbö Askö semket St. Pölten.