„Anfangs skeptisch“: Prinzersdorfer ÖRV-Generalsekretär im Interview

NÖN: Sie haben soeben die Nachfolge von Langzeit-Generalsekretär Rudi Massak im ÖRV angetreten. Kam das auch für Sie überraschend?

Florian König: Rudi war Jahrzehnte Generalsekretär, geht aber in Altersteilzeit. Der Zeitpunkt, wann ich übernehmen werde, stand daher intern lange fest. Über die Sommermonate lief schon viel über mich. Da wir aber seit August keinen Sportdirektor mehr hatten, musste ich auch diesen Job mitmachen. Und seit Mai bin ich Geschäftsführer der ÖRV Management GmbH, die neben der Ö-Tour auch die Rad-Bundesliga organisiert. Das kam wirklich überraschend! Nachdem die Tour abgesagt werden musste, hat man sich von verantwortlichen Personen, die nur offene Rechnungen hinterließen, verabschiedet. Ohne Geschäftsführer der GmbH wäre die Fortführung der Rad-Bundesliga aber nicht möglich gewesen.

„ Anfangs war ich skeptisch, denn nach 17 Jahren im Landesdienst und pragmatisiert, war es nicht so einfach, diese Sicherheit aufzugeben – vor allem in Zeiten der Pandemie. “

Wie ist man auf Sie als Generalsekretär gekommen?

König: Auf mich ist ÖRV-Präsident Harald Mayer im September 2021 persönlich zugekommen. Anfangs war ich skeptisch, denn nach 17 Jahren im Landesdienst und pragmatisiert, war es nicht so einfach, diese Sicherheit aufzugeben – vor allem in Zeiten der Pandemie. Nach zwei weiteren Treffen hat dann mein Herz für den Radsport gesiegt. Unser Landespräsident riet mir zunächst ab, weil er mich unbedingt im Landesverband behalten wollte. Mittlerweile sieht aber auch Jürgen Brettschneider meinen Wechsel positiv. Eigentlich hat ja jeder Landesverband ein Interesse, einen Vertreter aus seinem Bundesland im operativen Bereich des ÖRV zu haben. Was ich zuletzt bei der Einstellung eines neuen Sportdirektors gleich richtig zu spüren bekam.

Das Image des ÖRV ist im Keller. Was kann man tun?

König: Der ÖRV muss sich künftig als Serviceeinrichtung aller Radfahrerinnen und Radfahrer in Österreich begreifen. Eine Radsportlobby ist kaum vorhanden, hier muss angesetzt werden. Mit Straße und Mountainbike haben wir zwei dominante Sparten im Verband. Hier hat man den größten Werbewert und damit wird quasi der „Lebensunterhalt“ verdient. Vice versa ist es hier aber auch am schwersten, an die Spitze zu kommen. Mein Ziel ist es, alle acht Sparten, die im Verband vereint sind, auf einen Nenner zu bringen. Wir haben unglaublich erfolgreiche BMX- und Indoor-Aktive (Kunstrad und Radball) denen bislang kaum eine Bühne geboten wird. Kurzfristig will ich unseren Verband so positionieren, dass wir wieder „trendy“ werden. Dazu werde ich vermehrt auf Sparten setzen, die junges Publikum begeistern, um einfach mehr Breite in unseren Sport zu bringen. Mark Cavendish war als kleiner Junge ein BMX-Fahrer, nunmehr ist er einer der erfolgreichsten Radprofis der Welt. Das Augenmerk fast ausschließlich auf den Straßenbereich, noch dazu auf die Herren, zu legen, halte ich für verfehlt. Natürlich ist die Königsdisziplin im Radsport der Straßenradsport. Die Masse der Medaillen bei Großveranstaltungen holen aber andere Sparten.

„ Aktuell muss halt vieles zugleich passieren, weil schon klar ist, dass der ÖRV in stürmischem Fahrwasser ist. “

Welche Neuerungen sind also unmittelbar zu erwarten?

König: Das Thema „Gravel“ (neue Offroadbikes, Anm. d. Red.) will ich sofort angehen. Bereits 2023 soll es eine österreichische Meisterschaft geben. Weiters läuft aktuell ein Digitalisierungsprozess. Ich kann mir aber ohnehin nur step-by-step Dinge überlegen und vermutlich wird dieser Prozess nie aufhören. Aber aktuell muss halt vieles zugleich passieren, weil schon klar ist, dass der ÖRV in stürmischem Fahrwasser ist.

Frauenradsport war Ihnen immer wichtig. Werden Sie weiterhin die Sportland NÖ womens|kids tour organisieren?

König: Ich bin mit benachbarten Radsportverbänden in Kontakt, um für 2023 eine neue Veranstaltung ins Leben zu rufen. Die Organisation der Tour ist für mich aber kaum mehr machbar. Dafür benötige ich ein größeres Organisationsteam, da ich die 500 „Freizeitstunden“ für die Rundfahrt nicht mehr unterbringe. Das Rennen ist aber von 8. bis 11. Juni fix im Kalender.

Wie sieht es mit der Österreich-Tour aus?

König: Natürlich liegt bei mir das große Ganze am Tisch und ich weiß, dass es Neuerungen geben wird. Die Tour organisiert ein neues Team der GmbH, ich war da nur interimistisch tätig.

„ Luft nach oben ist immer, aber unser Sportjahresbericht liest sich auch heuer bestimmt wieder ziemlich gut. “

Wie lange läuft Ihr Vertrag und was wird von Ihnen erwartet?

König: Der Vertrag läuft unbefristet und Präsident Mayer hat es von Anfang an betont, dass er sich von mir erwartet, dass frischer Wind in den Verband reinkommt. Ich denke, dass es generell in Betrieben und Vereinen so ist, dass man vieles so macht, weil man es immer so gemacht hat. Aber es ist auch nicht alles schlecht, was in der Vergangenheit gemacht wurde. Ich werde auf die Expertise von Personen in den einzelnen Sparten immer gerne zurückkommen, weil ich weiß, dass die wissen, wie der Hase läuft.

Am Wochenende fand das letzte Rennen der Radbundesliga statt. Worauf kann man als Verband aufbauen? Wie sieht die Bilanz bei den Profis und dem Nationalteam aus?

König: Luft nach oben ist immer, aber unser Sportjahresbericht liest sich auch heuer bestimmt wieder ziemlich gut. Neben dem WM-Downhill-Titel von Vali Höll haben wir einige Europameisterschaftsgewinner in den unterschiedlichsten Sparten. Marco Haller hat ein Weltcuprennen in Deutschland gewonnen, wir hatten im MTB-Nachwuchs bei Europa- und Weltmeisterschaften tolle Erfolge, unsere Paracycler sind super erfolgreich und und und. Gleichzeitig wird es jetzt auch meine Aufgabe sein, die Aktiven an den Verband zu binden und sich mit ihnen gemeinsam zu präsentieren. Und ganz vorbei ist die Saison ja auch noch nicht. Es steht noch die Bahnrad-WM in Paris an, im Anschluss daran die der Paracycler und im November noch die BMX-WM in Abu Dhabi.