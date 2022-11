Favoritensiege für Mick und Heigl im St. Pöltner Kaiserwald

Werbung

Der siebente Event der ÖRV-Rennserie „Austrian Cyclocross-Cup 22/23“ fand am Sonntag bei idealen Bedingungen am traditionellen 2,9-km-Rundkurs im St. Pöltner Kaiserwald statt.

Während der Wiener Christoph Mick mit Schleinbachs Philipp Heigl über weite Strecken einen harten Konkurrenten an seiner Seite hatte und erst in der letzten Viertelstunde den entscheidenden Vorsprung herausholte, fuhr Nadja Heigl im Rennen der Damen von Beginn an solo an der Spitze und ungefährdet zum vierten Sieg in der diesjährigen Quer-Saison. Silke Mair, die heuer auch schon dreimal gewonnen hatte, kam auf Rang zwei – mit ausreichend Vorsprung auf Romana Slavinec

Um die Ränge drei und vier gab es im Rennen der Herren zwischen Gerald Hauer und Jakob Reiter bis zur letzten Kurve einen spannenden Kampf. Der Routinier vom Sportunion Bikestore.cc Team hatte am Ende das größere Stehvermögen und setzte sich gegen den U-23-Fahrer Reiter durch. Ein beachtliches Ergebnis lieferte auch der Mastersfahrer Robert Dreu, der mit einem starken Finish auf Platz fünf kam.

Der Veranstalter RC ARBÖ St. Pölten Hauer unter der Leitung von Helmut Neidl konnte sich über eine rege Beteiligung der Aktiven, faire Rennen und ein interessiertes Fachpublikum freuen. Obwohl es auf rutschigem Terrain auch einige Stürze gab, waren zum Glück keine schweren Verletzungen zu verzeichnen. „Top organisierte Veranstaltung, absolut sehenswert“, bilanzierte Rennkommentator Andi Blümel.