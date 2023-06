Fliegerhorst-GP zum Jubiläum etwas „abgespeckt“

Der 10. GP Fliegerhorst pb Raiffeisen am Samstag in Markersdorf wurde als österreichische Straßenmeisterschaften der Amateure gewertet und bei U 13, U 15 und U 17 zählten die Rennen zum Österreichischen Nachwuchscup. Am Sonntag organisierte der Landesradsportverband NÖ dann auch noch gleich etliche Rennen in Loosdorf, um mehr Teilnehmer aus ganz Österreich anzulocken, was auch gelungen ist. „Grundsätzlich hätte es heuer nur die Nachwuchsrennen am Fliegerhorst geben sollen, nachdem es aber keinen Veranstalter für die ÖM Amateure gegeben hat, sind wir kurzer Hand eingesprungen“, erklärt Florian König, der traditionell die Rennen in Markersdorf ausrichtete, heuer mit dem STP cycling club.

Abgespeckte Version ohne Frauen

Zuletzt hatte König sein Hauptaugenmerk immer auf die Frauenrennen gerichtet, doch zeitlich ist sich für ihn heuer die Organisation der Frauen-Rundfahrt nicht ausgegangen. Warum er diesmal ganz auf sie verzichtet hat? „Bei nur einem Rennen an einem Tag hätten wir kaum Frauen am Start gehabt. Erfahrungsgemäß kommen die Frauen aus dem In- und Ausland schon gern zu uns, aber halt nur für mehrere Tage“, erklärt der Generalsekretär des ÖRV, der trotzdem sehr zufrieden ist. „Wir wollten es heuer auf relativ 'kleine Beine' stellen, was gut gelungen ist.“

Wie erwartet stellten die Amateure das größte Starterfeld, in den Nachwuchskategorien verliefen die Rennen sehr spannend und waren gut besucht. Insgesamt waren über den Tag verteilt 210 Fahrer am Start, wobei es bei der KidsBikeTrophy über 40 Nennungen gab, was König „sehr positiv“ stimmt. „Nur dreimal wurden wir vom Regen erwischt, aber es ist halt ein Freiluftsport“, lacht er.

Moser sprintet zum Amateurmeistertitel

Bei den Amateuren wurden 80 Kilometer auf den Betonplatten des alten Fliegerhorsts zurückgelegt. Sieger Paul Moser vom Team Weichberger benötigte 1:51:44 Stunden und fuhr somit einen Schnitt von 43 km/h. Als Sprintspezialist hängte er auf den letzten Metern seine Fluchtkollegen Rene Pammer (Velo.crew PopaFlo, +0:03) und Daniel Obergruber (Hackl Lebensräume, +0:05) doch noch recht deutlich ab. Philip Sanjath von Geizhals.at VICCRD hatte als Vierter bereits 1:33 Minuten Rückstand. Zeitgleich mit ihm kamen Jakob Brandl (5., Team Weichberger) und Christian Oberngruber (6., Hackl Lebensräume) ins Ziel.

Nachwuchs stark unterwegs

Schnellster beim U-13-Nachwuchs war Georg Wartlsteiner (RC ARBÖ Tom Tailor) in 27:17 Minuten auf der 16-km-Strecke (Schnitt 35,2 km/h) vor Tobias Zidej (RC ARBÖ KAC, +1:17) und Felix Kraus (URC Bikerei/VLOW, +2:10). Schnellstes Mädchen war Viktoria Ofner (ARBÖ Raiffeisen Feld, 29:38) vor Ilvie Wafler (RLM Wien, +3:26), deren Vater Bahnbundestrainer Roland Wafler vor Ort war, und Leonie Pfanzelt (ARBÖ Raiffeisen Feld, +3:29). Bei den U-15-Mädels, welche dieselbe Strecke absolvierten, hatte Leonie Wachmann (RC Friesis Bikery, 29:29) die Nase gegen Teamkollegin Elena Bäumel (+0:09) und Polina Iglina (UKR RC ARBÖ Felbermayr, +5:25) vorn.

Niklas Kugler gab das Tempo vor

32 Kilometer waren die U 15-Burschen und U-17-Mädchen unterwegs. Niklas Kugler, Sohn des Ex-Profis Josef Kugler und für dessen Klub RC Purgstall unterwegs, siegte in 56:20 Minuten vor Paul Dürauer (ASKÖ ARBÖ Waidhofen, +0:04) und Jakob Sieber (Junior C. Team Graz, +0:07). Schnellste U-17-Fahrerin war Lea Sophie Unterköfler (ARBÖ Raiffeisen Feld, 56:22) vor Sophie Walcher (RC Friesis Bikery, +0:02) und Ramona Griesser (RC-Raika BKD ASV I, +0:05). Moritz Illgoutz (RC ARBÖ KAC) bewältigte die 60 Kilometer der U-17-Burschen mit einem Schnitt von 37,4 km/h in 1:36:10 Stunden ganz klar am schnellsten. Bereits 4:22 Minuten zurück waren Teamkollege Heimo Fugger und der zeitgleiche Dritte Valentin Zobl (RC Walding).

Hauptsponsor waren die Raiffeisenbank Region Schallaburg und das Sportland NÖ. Weiter unterstützten die Tischlerei Krumböck, Radsport Strobl, AFC, Zehetner und P3tv.