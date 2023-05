Grasl-Comeback in Ungarn

In Esztergom fand am Wochenende ein Straßenrennen über 123 Kilometern mit insgesamt 1.500 Höhenmetern statt. „Ideal für mich, um wieder einzusteigen“, fand der Sprintspezialist, der im Brotberuf Polizist ist. Dabei hatten die Fahrer einen 41 Kilometer langen Rundkurs dreimal zu bewältigen. Doch obwohl man sich in Unagrn bedand, war trotzdem ein satter 11 Kilometer langer Anstieg zu bewältigen. Und aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit, war auch die lange Abfahrt nicht ungefährlich. „Mental war das nach dem schweren Sturz zuletzt schon ein kleines Problem“, gesteht Grasl, dass er noch nicht zu viel riskieren wollte. In der zweiten Runde verlor der 25-Jährige daher ausgerechnet auf der Abfahrt etwas den Anschluss an die Spitze. Er konnte sich aber in der nächsten Gruppe halten und am Ende des schweren Rennens durfte sich Grasl in der Elitewertung über den elften Platz freuen.

„Bei vollem Risiko wäre sicher ein Top-10-Platz drinnen gewesen“, ist er überzeugt und mit dem Rennen mehr als zufrieden. „Der Formaufbau für die nächsten Rennen stimmt!“ In den nächsten Wochen stehen mit der RBB Tour in Tschechien (19. - 21. Mai, der Trnava-Rundfahrt (2. -4. Juni) in der Slowakei und den Stuttgarter Radsporttagen (8. -11. Juni) glich drei Rundfahrten für Grasl am Programm.