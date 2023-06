Grasl rollt sich ein

Schon in Tschechien hatte sich Patrick Grasl auf einer hügeligen 163 Kilometer langen Etappe mit rund 1.500 Höhenmeter im Feld halten können und für seine Teamkollegen den Sprint anziehen können (Endrang 46). Letztes Wochenende bei der Trnava-Tour wiederholte er das Kunststück. Nach einem schon sehr guten Prolog am Vorabend über neun Kilometer, den Grasl mit einem gewöhnlichen Straßenrad bestreiten musste, weil bei der Anreise Platzmangel in den Privatfahrzeugen geherrscht hatte und er deshalb das Zeitfahrrad zu Hause ließ, legte er auf der zweiten Etappe nach.

„Ich wusste, dass die Form stimmt, weil auf die Top 15 im Prolog nur eine Minute gefehlt hatte und die wären mit dem Zeitfahrrad wohl drinnen gewesen“, ging er motiviert an den Start. Schließlich wurde auf einem sehr schnellen 5-km-Rundkurs gefahren, der dem großen Sprinter durchaus entgegenkam. Mit einer kleinen Ausnahme: Ein rund ein Kilometer langer Anstieg musste auch bewältigt werden. Mit 80 Kilometern war die Etappe extrem kurz, aber naturgemäß wurde daher mit einem Schnitt von fast 46 km/h von Anfang an voll gefahren. „Das macht es dann auch richtig schwer“, erzählt Grasl, der eine aktive Fahrweise an den Tag legte und mehrmals in Fluchtgruppen zu gehen versucht hat. Weggekommen vom Feld sind dann aber doch andere. Schließlich trat Grasl im Finish mit rund 90 anderen Fahrern im Hauptfeld zum Massensprint an, bei dem er sich den 42. Platz sichern konnte.

Den Abschluss machte eine 120-km-Etappe. Gefahren wurde eine 30-km-Runde mit einem rund drei Kilometer lange 5-prozentigen Anstieg. „Nicht gerade meine Lieblingstopographie und auch das Wetter spielte nicht ganz mit, denn immer wieder einsetzender leichter Regen, sorgte für teilweise rutschige Straßenabschnitte“m schildert Grasl, der sich dennoch im Feld sehr gut behaupten konnte. Auch diese Etappe wurde mit einem Schnitt von über 44 km/h absolviert. Am Ende traten dann hundert Fahrer zum Sprint an, an dem sich aber Grasl nicht beteiligte und hinten mit ausrollte. „Ich wollte nichts riskieren“, war ihm nach seinem Sturz beim ersten Saisonrennen auf der nassen Straße noch etwas unwohl beim Gedanken „all in“ zu gehen. In der Gesamtwertung belegte Grasl mit einem Rückstand von 1:44 Minuten Rang 64.

Da die angekündigte Rundfahrt in Stuttgart (Race Days Stuttgart), welche am Wochenende am Programm gestanden wäre, ins Wasser fällt, weil etliche Fahrer im letzten Moment abgesprungen sind und deshalb die Mindeststarteranzahl pro Team gleich in einigen Fällen nicht erreicht werden konnte, hat Grasl schon die nächste „Zwangspause“ vor sich.