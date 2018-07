Letzte Woche fanden die Europameisterschaften der Junioren sowie der U 23 im tschechischen Zlin statt, 30 Nationalteams hatten genannt. Hannah Streicher vom Union Radrennteam Pielachtal war aufgrund ihrer bisherigen Erfolge in dieser Saison vom österreichischen Radsportverband für das Straßenrennen auf der äußerst anspruchsvollen Strecke nominiert worden. „Als Juniorin in der erst ersten Saison erhalten nur ganz wenige diese Chance“, weiß Teamchef Florian König, dass nur eine weitere Athletin im 98-köpfigen Feld ähnlich jung war wie Streicher. „Das ist eine ganz seltene Chance als so junge Athletin sein Können unter Beweis stellen zu dürfen.“

70 Kilometer mit knapp 2000 Höhenmetern galt es zu bezwingen. „Sie verlangten Hannah und dem Rest des Feldes alles ab, da es von Anfang an extrem schnell und mit vielen Attacken gleich in der Startphase gestaltet wurde“, erzählt König. „So wurde auch das Feld in mehrere Gruppen gespalten.“

Vizemeistertitel als Entschädigung

Siegerin und neue Europameisterin wurde eine Russin, die mit dem unglaublichen Vorsprung von sechs Minuten die Ziellinie passierte. Für Hannah lief das Rennen nicht ganz so wunschgemäß. „Ich hatte mir deutlich mehr erhofft, aber Niederlagen sind wohl Teil des Erfolgs“, meinte sie nach der Aufgabe tapfer, um sich tags darauf bei den österreichischen Meisterschaften im Einzelzeitfahren in Tirol gleich den Frust von der Seele zu radeln.

15 Kilometer gegen die Zeit und gegen die schwierigen Windverhältnisse waren in Erpfendorf zu meistern. Streicher konnte sich mit ihrer Zeit hinter der Siegerin Janine Kokas, welche bei den letztjährigen Europameisterschaften in dieser Disziplin am Start war, auf dem zweiten Platz positionieren. „Für Hannah ist der Vizemeistertitel aufgrund ihrer Jugend ein super Erfolg“, lobt König.