Schon vor dem Start des Wilhelmsburger Stadtlaufs, der mit über 600 Startern wieder ein Riesenerfolg war, brandete beim Veranstalterklub Naturfreunde Wilhelmsburg Jubel auf. Klubmitglied Conny Holland hatte kurz zuvor bei den österreichischen Meisterschaften, die im Zuge der 47. Internationalen Erlauftaler Radsporttage über die Bühne gegangen waren, den Titel bei den U-17-Damen geholt.

In der Vorwoche hatte Holland bei den Mountainbike-Meisterschaften in Vorarlberg Bronze mit nach Hause gebracht, doch beim Rennen mit den schmalen Reifen legte sie sogar noch ein Schäuflein nach. Schon in der ersten Runde konnte sie sich mit zwei weiteren Fahrerinnen vom Rest des Feldes absetzen und einen komfortablen Vorsprung herausfahren. Ihr Ziel, erneut eine Medaille zu holen, war somit ziemlich früh im Rennen erreicht. In der zweiten Runde forcierte Holland dann nochmals das Tempo und setzte sich am Berg rund fünf Kilometer vor dem Ziel ab. Ihre Fluchtgefährtinnen Laura Paumann und Lokalmatadorin Marie Lobschnig waren nicht in der Lage zu folgen, und so durfte Holland über Gold in der Kategorie U 17 jubeln.

„Nach der Attacke am letzten Berg konnte ich dann bis ins Ziel nur hoffen, dass der Vorsprung reicht und dazu hieß es treten, was geht“, meinte sie lachend bei der Siegerehrung. Besonders erfreulich für sie: „Ich hab alle vor mir gestarteten U-15-Jungs überholt!“

Auch Hannah Streicher vom RRT Pielachtal durfte sich über einen österreichischen Meistertitel freuen

Bei den Juniorinnen war sie auf der 63-km-Strecke die Schnellste. Streicher hatte sich bereits in Runde eins mit Tina Berger-Schauer abgesetzt. Kurz vor dem Ziel mussten die beiden allerdings gestoppt werden, da die Elite-Herren angebraust kamen. „Es war unangenehm, den Rennrhythmus unterbrechen zu müssen“, klagte Streicher, die es aber besser wegsteckte als ihre Konkurrentin. Eine Attacke am Schlussanstieg misslang zwar, aber mit voller Konzentration beim Sprint gab es doch den Sieg. „Hannah zeigte ihr bestes Pokerface, wartete bis zum Schluss“, jubelte RRT-Renndirektor Florian König über den größten Erfolg seit Bestehen des Pielachtaler Vereins.