Eigentlich hatte der Ganzendorfer Josef Schalk gar nicht geplant, bei der WM in Varese (Italien) zu starten. Gegenüber der NÖN hatte er vor drei Wochen gemeint, dass er verzichten wird. Die Qualifikationsrennen in Trento und Ljubljana waren ihm nach einer harten Saison zu aufwendig.

Aber als er nach seinen österreichischen Meistertiteln vom internationalen Verband UCI eine Startberechtigung erhielt, ließ er sich dann doch wieder breitschlagen. „Ich habe mich danach doch noch zum Start entschlossen“, lacht er. „Ohne speziellen Betreuer und auf mich alleine gestellt, habe ich mir aber wenig Chancen ausgerechnet.“

Aber der unverwüstliche Oldie hat die 900 Kilometer lange Auto-Anreise weggesteckt und schon bei der Streckenbesichtigung zu strahlen begonnen. „103 schwere Kilometer mit 1600 Höhenmetern, bis zu 11 Prozent Steigung und durch viele Kehren und Kurven extrem gefährliche enge Abfahrten — da habe ich gewusst, dass das da doch was ganz Gutes dabei rauskommen könnte.“

In Schalks 70+-Kategorie waren Fahrer aus zwanzig Nationen am Start, da aber auch die 60+ gemeinsam abgelassen wurden, fuhren rund 300 Fahrer aus der Startbox. „Ohne Hilfe bei der Startvorbereitung bin ich etwa als Hundertster losgefahren, was meinen Optimismus wieder rasch runterrasseln ließ“, erzählt Schalk.

Bergauf bleibt Schalk unwiderstehlich

Bis zum ersten Berg nach zwölf Kilometern war ihm dann auch das Vorkommen zu den Besten seiner Klassen-Konkurrenten gar nicht möglich, da ein Sturz vor ihm, das ganze Feld zum Stehen brachte. „Alle neun schließlich vor mir ins Ziel gekommenen 70+-Fahrer habe ich das ganze Rennen im riesigen, gemischten Fahrerfeld nie gesehen“, bedauert Schalk, der trotzdem mit seinem Ritt über die berge zufrieden ist. „Ich habe viele Fahrer — auch Jüngere — überholen können, doch rennentscheidend waren die steilen Abfahrten, auf denen mir die anderen um die Ohren gefahren sind“, berichtet Schalk, der nach seinen Verletzungs-Erfahrungen von 2017 noch vorsichtig ans Werk ging. „Das Wort ‚feig‘ kann ich nicht ganz leugnen“, lacht Schalk über sich selbst, denn das Wetter war schön, die Straßen trocken.

So hat Schalk bergauf immer wieder seine Abfahrts-Rückstände gutmachen und letztlich auch die in seiner Gruppe verbliebenen 70+-Fahrer abhängen können. „Auf den letzten sehr schweren drei Kilometern zum Ziel (90 Höhenmeter) habe ich meine ‚Loch-Zufahr-Aktivitäten‘ zwar schon gespürt, aber einigermaßen gut bewältigt. Richtig gefreut habe ich mich aber erst später, als die Ergebnisse ausgehängt wurden — WM-Platz zehn!“

Zu drei österreichischen und drei Landesmeister-Titel sowie dem Gesamtsieg bei der Welt-Radsportwoche passt der Top-10-Platz bei der WM gut.