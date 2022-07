St. Pöltner Grasl kämpft am glühenden Asphalt

Werbung

In Ungarn hat sich letzte Woche Patrick Grasl die Beine vertreten. Der für ARBÖ headstart ON Fahrrad startende 24-Jährige fuhr zunächst die UCI 2.2 Rundfahrt GP Gemenc, welche im Bereich Szekszard stattgefunden hat. Bei dieser Rundfahrt hatten die 130 Fahrer aus 24 Teams (zwei National- und elf Continentalteams) zwei Etappen zu bewältigen.

Bei Extremtemperaturen von mehr als 35 Grad hatten die Fahrer auf der ersten Etappe 167 Kilometer mit vier Bergwertungen zu bewältigen. Trotz dieser verschärfenden Umstände wurde von Beginn an ein sehr schnelles Tempo angeschlagen.

„Ich spürte die Belastung vom Vortag noch und musste bei rund der Hälfte der Etappe vom Feld reißen lassen.“

„Immer wieder wurden diverse Attacken gesetzt, um vom Feld wegzukommen, die aber keine Erfolge hatten“, schildert Grasl, der sich lange Zeit gut behaupten konnte. Doch nach der letzten Bergwertung stellten sich Krämpfe ein und Grasl kämpfte sich bei dieser schnellen Etappe (Schnitt 46,6) auf Rang 110 ins Ziel.

Die zweite Etappe führte über 127 Kilometer und es warteten auf Grasl und Co. drei Bergwertungen. Bei der ersten musste ein 2,5 Kiometer langer Anstieg mit sieben Prozent gefahren werden. „Ich spürte die Belastung vom Vortag noch und musste bei rund der Hälfte der Etappe vom Feld reißen lassen“, ärgerte sich Grasl.

Er fuhr die Etappe aber mit einer größeren Gruppe fertig und belegte Platz 94. In der Gesamtwertung bedeutete dies Platz 96. „Leider hab ich nicht die besten Beine gehabt“, war er nicht zufrieden.

Hitzeschlacht am 150-Kilometer-Kurs

Am Sonntag startete Grasl dann beim UCI-1.2-Rennen Budapest – Pannonhalma. Auf die Fahrer wartete eine Hitzeschlacht über einen welligen 150-km-Kurs, wobei der 1,2 Kilometer lange 15-prozentige Schlussanstieg zum Kloster Pannonhalma auf einer sechs Kilometer langen Schlussrunde zweimal gefahren werden musste.

„Am Start in Budapest hatte es bereits 38 Grad und es wurde nicht kälter“, berichtet Grasl. Ein sehr starkes Fahrerfeld (2 National- und 12 Continentalteams sowie diverse Klubteams) war am Start, darunter mit Barnabas Peak auch win Worldtour-Profi vom Team Intermarche Wanty Gober, der heuer bereits den Giro d’talia bestritt oder auch Michael Kukrle, der heuer bereits die Tour de Loir und die Tour de Pays gewonnen hat. „Gewinnen werde ich hier nicht“, war Grasl daher schon von Anfang an klar, dass es hier um ein ehrenvolles Abschneiden geht.

Ungeachtet der hohen Temperaturen wurde gleich zu Beginn ein extrem hohes Tempo angeschlagen, die ersten 40 Minuten wurde mit einen Schnitt von über 49 km/h bewältigt, sodass sich naturgemäß keine Fahrer vom Feld absetzen konnten. Dann wurde doch etwas gebummelt und sofort löste sich eine dreiköpfige Spitzengruppe, die vom Feld toleriert wurde.

Grasl konnte sich im Hauptfeld bis zu den beiden Schlussrunden halten, doch der Sprinter musste dann der Hitze aber auch dem harten Schlussanstieg Tribut zollen. Am Ende gab es aber immerhin eine Zielankunft. „So ein heißes Rennen bin ich noch nie gefahren, zum Glück hat es im Ziel nur mehr 36 Grad“, stöhnte er.

Grasl startet am Mitwoch beim Einladungsrennen in Wels.