Am Wochenende veranstaltete der Reitclub St. Pölten in Wagram bereits zum 43. Mal sein Turnier, das diesmal zahlreiche Höhepunkte wie die NÖ Landesmeisterschaften für Haflinger und Ponys der ländlichen Reiter, die Qualifikation zur Haflinger-EM und die traditionelle Musikkür bot. Entsprechend groß war die Zahl der Nennungen aus ganz Österreich und Deutschland.

Sintflutartige Regenfälle am Donnerstag und Freitag haben den Ausrichterverein aber vor fast unlösbare Aufgaben gestellt: „Das Viereck war ein einziger See und auch die Zeltboxen standen unter Wasser. Zahlreiche Mitglieder und Freunde halfen mit, das Wasser abzupumpen“, bedankt sich Obmann Walter Krumböck.

Zum Sportlichen: Sabina Krumböck-Vogl startete erstmals mit Nachwuchspferd Il Fantastico und siegte in der Klasse L. Mit ihrer Stute Anatevka gewann sie am Samstag den Hauptbewerb, den Preis der Landeshauptstadt St. Pölten, eine Musikkür der Klasse M. Ehemann Walter konnte sich in diesem Bewerb, wie auch sonntags in der Klasse M den dritten Platz sichern.

Für den RC-Nachwuchs gab es Achtungserfolge. Marlies Eder (Moritz) holte die Plätze vier und fünf, Anna Zieri (Lenara) wurde zweimal Sechste und Tobias Wallner (Smoky) zweimal Achter. Elisabeth Kramer startete auf Acella in der Klasse A2 und klassierte sich als Vierte und Siebente. Eleonora Pretscher startete mit Pony Sparky Boy erstmals in den Klassen L und LM und erreichte die Plätze zwei und drei. Lisa Ziegelwagner ritt Dorian in den Klassen LM und LP und holte die Plätze eins, zwei und vier.

Viel Dramatik bei den Ponys

Bei den Teilbewerben des Haflingercups setzte sich im Einsteigercup Jasmin Turinsky (Flora) durch, im Aufsteiger- und Supercup siegte Nicole Möser auf Steinkogel. Den Jungpferdecup gewann Barbara Dietl auf Wero.

Die meisten Starter kämpften um die Landesmeisterschaften und boten Spannung bis zum Schluss. Haflinger-Mannschaftsmeister wurde das Team All4One mit Lucia Kratzer (Sesha-Seine), Bettina Schreiner (Carola), Petra Nadlinger (Nebiola) und Nicole Möser (Steinkogel). Einzellandesmeisterin wurde Lisa Pribil-Summetzberger (Mystery von Tannenberg).

Dramatik gab es auch bei den Ponys. In der allgemeinen Klasse siegte Dorothea Steininger (Carissimo) vor Nadja Hofer (Special Effect) und Katja Winkler (Föhrenhains Marler). In der Jugend war Leona Pribil-Sumetzberger (Mentor) vor Leonie Kerbl (Cloud) und Paul Stallmeister (Der kleine Prinz) erfolgreich. Den Pony-B-Bewerb holte sich Mara Bauer (Tequila Sunrise) vor Tara Kohout (Prunnehof’s Flecki) und Christa Doupovec (Hercules). Erfolgreichste Reiterin war Nicole Möser vom Reitverein Georgihof Möser.

RC-Präsident Hannes Wegscheider: „Wir haben annähernd 300 Starts gehabt und konnten trotz der widrigen Bedingungen vor dem Turnier die Veranstaltung problemlos über die Bühne bringen.“