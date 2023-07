Cupsiege für Stössings Kaltenbrunner und Breuner

Jeweils zwei Cupsiege gingen an den Reitklub Stössing (Bezirk St. Pölten), denn im WePoMo-Cup über 115 cm konnten sich Anna Sophia Kaltenbrunner und ihr österreichisches Warmblut Polaris mit einer fehlerfreien Runde und fast zwei Sekunden Vorsprung vor Sophie Heindl-Stift vom Reitsportzentrum Strassertal (Bezirk Krems) und Sarah-Laetitia Erdelyi vom Reitsportzentrum Lassee (Bezirk Gänserndorf) durchsetzen. In derEquiva-Trophy holte außerdem Lilly-Julia Breuner auf ihrer 8-jährigen Warmblutstute Ginger in der Siegerrunde souverän den Sieg.

Im Erreplus-Amateurcup ging der Sieg dank Adina Neuretter und ihrer Schimmelstute Frederike in fehlerfreien 60,87 Sekunden an das Team Semper Salio aus Enzesfeld (Bezirk Baden). Sophie Heindl-Stift und Kaltenbrunner belegten hier die Plätze zwei beziehungsweise drei.