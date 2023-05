Drei Cupsiege für den RK Stössing

Insgesamt sieben NOEPS-Landescups mit einer Gesamtdotation in Geld- und Sachpreisen von 52.615 Euro kommen in Niederösterreich in Zusammenarbeit mit den Sponsoren Elektro EPP, kpp consulting, SanoVet, Equiva, Erreplus, Lizardo, Reitsport Keglovits und WePoMo zur Austragung. Der Auftakt der NOEPS-Cupturniere Springen fand auch heuer im Reitzentrum Bad Fischau-Brunn (Bezirk Wr. Neustadt) statt und das Heimteam Bad Fischau durfte sich am Sonntag im beliebten EPP-Vereinscup über einen Heimsieg freuen!

Römer ewinnt gleich das Auftaktspringen für Jungpferde

Der Cupreigen startete am Freitag mit der mit 5400 Euro dotierten SanoVet-Jungpferdetrophy, die gleich Patrick Prömer mit seinem sechsjährigen Holsteiner Geyer’s Unbreakable in fehlerfreien 65,80 Sekunden vor Bogdan Mrowka (RC Schloss Kröllendorf, Bezirk Amstetten) mit He Man Van De Vijfheide Z für sich entscheiden konnte.

Erste Equiva-Trophy des Jahres geht an Prömers Klubkollegin Breuner

In der ersten EQUIVA-Trophy der Saison ging der Sieg und damit ein Equiva-Gutschein im Wert von 150 Euro ebenfalls an den RK Stössing (Bezirk St. Pölten), denn Lilly-Julia Breuner und ihr österreichisches Warmblut Ginger waren nicht zu schlagen. Auf den Plätzen zwei und drei standen Florian Slansky von der LRG Etsdorf (Bezirk Krems) und Yana Chelsea Hatz aus Lassee (Bezirk Gänserndorf).

Plätze zwei und drei beim WePoMo-Cup

Philipp Wernard (Reitteam Insieme Karnabrunn, Bezirk Korneuburg) und Sparkling Diamond holten sich den Sieg im ERREPLUS-Amateurcup undam Sonntag im erstmals ausgetragenen und mit stattlichen 20.300 Euro in Sachpreisen dotierten WePoMo-Cup über eine Höhe von 115 cm waren Lena Zeitlinger (NÖ/ Reitteam Insieme Karnabrunn) und Chacco Blue nicht zu schlagen. Auf Platz zwei und drei standen im WePoMo-Cup - der für den Finalsieger in der Arena Nova einen Whirlpool bereithält - mit Anna Sophia Kaltenbrunner und Nicole Kerschner aber erneut zwei Reiterinnen vom Reitklub Stössing (Bezirk St. Pölten).

Im EPP-Vereinscup muss Titelverteidiger den Lokalmatdoren Vortritt lassen

Neun Teams waren im hochdotierten EPP-Vereinscup am Start. Nach den insgesamt sechs Teilbewerben über die Höhen von 95 cm, 105 cm und 115 cm sicherten Eva Hasieber, Sarah Catomio, Corina Gallei, Jasmin Kupferschmidt, Michael Rösch jun, und Lisa Gamsjäger die Siegesprämie von 1.200 Euro für Bad Fischau als einzige fehlerfreie Mannschaft. Die Gesamtsieger des Vorjahres, das Team Stössing, gewann 900 Euro für den zweitenPlatz. Dritte wurde das Team aus Lassee.

Prömer gewinnt zum Abschluss noch den anspruchsvollen kpp-consulting-Cup

Den insgesamt dritten NOEPS-Cupsieg für den RK Stössing sicherte dann am Sonntagnachmittag erneut Patrick Prömer. Im Sattel seiner österreichischen Warmblutstute Mylida gewann er den anspruchsvollen kpp-consulting-Cup über eine Höhe von 125 cm mit dem einzigen fehlerfreien Ritt (0/75,15 Sekunden). Mit seinem zweiten Pferd Geyer’s Unbreakable wurde er in dem mit mehr als 6.500 Euro dotierten Cup außerdem Vierter. Auf Platz zwei standen Werner Magyer (Teiritzhof, Bezirk Korneuburg) auf Nymphea VD Donkhoeve mit 1,25 Zeitfehlern. Dritte wurden Richard Grün und Cassin vom Gestüt Geyer (Heiligenkreuz, Bezirk Mödling) mit 1,5 Zeitfehlern.