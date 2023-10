NOEPS-Landescups: Team Stössing verteidigt Teamtitel

Mehr als 220 Pferde waren mit ihren Reiterinnen und Reitern in die Arena Nova nach Wr. Neustadt gekommen, um am Wochenende vor der 30. Apropos Pferd (5. bis 8. Oktober) die Finalsieger der NOEPS-Landescups um die Preise von SanoVet, Lizardo, Erreplus, WePoMo, EPP und kpp zu küren. Und auch der St. Pöltner Bezirk ganz vorne mit dabei.

So ging am Samstag im ERREPLUS-Amateurcup der Sieg und damit ein nagelneuer, von Sattlermeister Günter Keglovits angepasster Erreplus-Sattel an die 21-jährige Laura Furtner vom Reitclub St. Pölten Hart. Sie absolvierte das Stechen der besten sieben Paare nicht nur fehlerfrei, sondern auch in unschlagbaren 33,82 Sekunden. Die Plätze zwei und drei und damit ebenfalls wertvolle Sachpreise der Firma Reitsport Keglovits gingen an Annika Nagel (0/35,84) vom Wiener Reitclub Freudenau und Anna Sophie Kaltenbrunner (4/37,05) vom Reitclub Stössing (St. Pölten).

Am Sonntag standen unter anderem die mit Spannung erwarteten Entscheidungen im WePoMo-Cup, der dem Sieger einen Whirlpool im Wert von 17.500 Euro versprach und dem mit 10.200 Euro dotierten EPP-Vereinscup.



Der WePoMo-Cup wurde heuer erstmals ausgetragen und es galt mindestens zwei der drei Qualifikationen zu absolvieren. In einer Springprüfung über 1,20 m holte sich Georg Wels vom Reitklub Stössing als einziger Doppelnuller – er blieb sowohl im Grundparcours als auch im Stechen mit seiner Schimmelstute Keela Blue fehlerfrei (0/33,56) - souverän den Sieg vor Vereinskollegin Nicole Kerschner auf Quibell P (4/40,25) und Lara Zwickl mit Die Weintanz (8/35,35) vom Team Semper Salio.

Der traditionelle NÖ Vereinscup der Springreiter über drei Runden war heuer mit 10.200 Euro dotiert und stand unter der Patronanz von EPP. Ebenso wie im Vorjahr konnte sich das Team Stössing um Mannschaftsführer Alfred Fischer den Cupsieg vor der Mannschaft aus Bad Fischau-Brunn und den Siegern des Jahres 2021, dem Team Lassee 2, sichern.

Ergebnisse

Finale EPP Vereinscup 2023: 1. Stössing (Christina Eberhardt, Hannah Malek, Anna Sophia Kaltenbrunner, Herbert Paintner, Patrick Prömer, Sophie Heindl-Stift) 26 Punkte; 2. Bad Fischau 22; 3. Lassee 2 16 Punkte.

Finale WePoMo Cup: 1. Georg Wels (NÖ | RK Stössing) - Keela Blue 0/33,56; 2. Nicole Kerschner (NÖ | RK Stössing) - Quibell PJ 4/40,25; 3. Lara Zwickl (NÖ | Team Semper Salio) - Die Weintanz 8/35,35.

Finale Erreplus Amateurcup 2023: 1. Laura Furtner (NÖ |RC St. Pölten-Hart) - Obora's Arisha 0/33,82; 2. Annika Nagel (W) - Otto AMB 0/35,84; 3. Anna Sophia Kaltenbrunner (NÖ | RC Stössing) - Polaris 5 4/37,05.