RC-Dynastie Krumböck-Vogl erfolgreich

Vor 60 Jahren wurde der Reitclub in Wagram gegründet. Er ist somit einer der ältesten in NÖ, der sich der klassischen Reittradition und Ausbildung verpflichtet fühlt. Letztes Wochenende veranstaltete der RC sein traditionelles 47. Reitturnier mit Dressurprüfungen bis Klasse M und dem Finale des NÖ Haflingercups. Zahlreiche Mitglieder und Freunde des RC halfen bei den Vorbereitungen und beim Turnier, sodass Präsident Wegscheider zufrieden feststellte: „Es ist jedes Jahr wieder schön zu sehen, wie die Reitclubgemeinschaft zusammenhilft, dieses beliebte Turnier zu veranstalten“.

Vom RC selbst konnten heuer aber nur drei Reiter starten, diese jedoch äußerst erfolgreich und alle von der Familie Krumböck-Vogl. Die jüngste Teilnehmerin des Turniers, Katharina Krumböck, konnte mit Daily Sunshine zwei Siege in den Ponybewerben erringen. In der Klasse A1 holte sie mit Anatevka je einmal den Sieg und den zweiten Platz.

Richterin Katharina Reichl-Rys gratuliert der jüngsten Starterin des Turniers, Katharina Krumböck auf Daily Sunshine, zum Sieg bei der Ponydressur. Foto: RC St. Pölten

Mutter Sabina Krumböck-Vogl startete in Wagram mit zwei jungen Pferden. Der erst 5-jährige Haflinger Nils erreichte in der Klasse A2 ebenfalls je einen Sieg und zweiten Platz. Mit der Stute Farahnaz konnte sie dieselben Platzierungen in der Klasse LM2 erringen. Vater Walter Krumböck startete erstmals bei einem Turnier auf seinem Lusitanohengst Luar Il Sernadinha ebenfalls in der Klasse LM2 und wurde hinter seiner Frau Zweiter und Dritter.

Walter Krumböck landete auf Luar Il Sernadinha zweimal hinter seiner Frau auf den Plätzen zwei und drei. Foto: RC St. Pölten

Auch die Gäste aus den verschiedenen Reitvereinen des Bezirks konnten sich über tolle Platzierungen freuen. Vom RC Sagl siegte Magdalena Rein zweimal im lizenzfreien Bewerb. Ihre Klubkollegin Tamara Burian holte auf Numero in der Klasse A1 zwei dritte Plätze. Sabine Ruhrhofer startete für den RC Zendorf mit ihrer jungen Lipizzanerstute Alea in der Klasse A1 und platzierte sich auf den Plätzen drei und vier. Gabriele Prohaska vom Holzerhaus erreichte dieselben Plätze in der Klasse LM1 und Lisa Schabasser vom RFV Oberwölbling wurde in der Klasse L Dritte.

Finale des NÖ Haflingercups in drei Klassen

Den Einsteigercup gewann Leonie Huber (Verein Pferdepark) auf Nikitamo vor Danila Haiszan (RSC Gut Richardhof) auf Rainhofs Adriano und Tamara Burian auf Numero. Im Aufsteigercup siegte Denise Wanis (RV Georgihof Möser) auf Margaritta vor Leonie Huber auf Nikitamo und Lisa Schabasser auf Stradello. Den Supercup entschied Doris Huber (RV St. Koloman-Weikendorf) auf Nova Rock für sich. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Kathrin Rauch (RV ABC Ranch) auf Norwin und Denise Wanis (RV Georgihof Möser ) auf Margaritta.

Doris Huber auf Nova Rock durfte sich über den Sieg im NÖ Haflingersupercup freuen. Foto: RC St. Pölten

RC-Obmann Walter Krumböck war zufrieden: „Obwohl heuer etwas weniger Starter als in den letzten Jahren antraten, hatten wir wieder eine großartige Veranstaltung“, gilt sein Dank vor allem den vielen unermüdlichen Helfern. „Das Wetter war hervorragend und auch unsere Gäste haben das Turnier genossen!“ Dem pflichtet auch die Turnierbeauftragte des Landesfachverbands NÖ, Aimee Kroneder, bei: „ Wir haben hier in Wagram wieder tolle sportliche Leistungen und faire Bewerbe gesehen. Dieses Turnier bürgt für klassisches Reiten auf Basis solider Grundausbildung.“