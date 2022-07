Team Stössing räumt beim CSN-B* Ebreichsdorf mit Prömer ab

Werbung

Im Rahmen des CSN-B* am Wochenende in Ebreichsdorf wurde auch eine weitere Etappe des Fixkraft Vereinscups Ost sowie die zweite Runde des NÖ Rider of the year powered by Böckmann Center Auer mit Stössinger Beteiligung durchgeführt. Und das Team Stössing und sein Ausnahmereiter Patrick Prömer waren wieder nicht zu schlagen.

In der vierten von insgesamt fünf Runden des mit 7000 Euro dotierten Vereinscup Ost für Teams aus NÖ, Wien und dem Burgendland waren neun Mannschaften am Start. Den Sieg sicherte sich bereits zum dritten Mal in dieser Saison das Team aus Stössing, das damit auch erfolgreich die Führung (43 Punkte) verteidigen konnte.

Das Team Stössing 2 blieb ebenfalls nach sechs Teilbewerben ohne Springfehler. Da beide Mannschaften aufgrund der Hitze auf ein entscheidendes Stechen verzichteten, platzierte sich Stössing 2 in Ebreichsdorf auf Rang zwei.

Die Bronzemedaillen holten sich die Reiter des Teams Lassee 1 mit insgesamt vier Fehlerpunkten. Sie liegen damit in der Zwischenwertung mit 36 Punkten auf den zweiten Zwischenrang.

Der NÖ Rider of the year Springcup powered by Böckmann Center Auer führt über eine Höhe von 135 Zentimeter und ist heuer insgesamt mit 12.000 Euro dotiert. Darüber hinaus wartet auf den Gesamtsieger nach dem Finale in der Arena Nova in Wr. Neustadt ein Böckmann-Hänger vom Autohaus Auer.

Der Sieg in Ebreichsdorf und damit satte 1000 Euro Preisgeld gingen an Patrick Prömer und seinen Schimmel Crossfire TB. Als einzige schafften die beiden eine fehlerfreie Runde. Und mit seinem zweiten Pferd Commegrand sprang Prömer für den RK Stössing gleich auch noch auf Platz zwei. Klubboss Alfred Fischer und Pila Donna belegten Rang drei und fixierten damit nach dem Sieg im Fixkraft Vereinscup noch einen sensationellen Dreifacherfolg für die Stössinger.