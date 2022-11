Kickinger machte beim Swisscup gute Figur

Werbung

Die 39. Auflage des „Artur Gander Memorials“, eines Einladungs-Meetings, fand am Mittwoch im Schweizer Chiasso statt. Österreich machte mit der Böheimkirchnerin Selina Kickinger und Vinzenz Höck jeweils auf Platz acht gute Figur.

An den Start gingen Athleten aus den USA, Japan, Italien, Spanien, Niederlande, Türkei, Frankreich, Ukraine, Österreich und Gastgeber Schweiz. Man turnte in der Qualifikation einen halben Mehrkampf (zwei beziehungsweise drei Geräte), die Top 6 erreichten die Finals.

Kickinger wurde am Stufenbarren Dritte hinter den Stars Alice d’Amato und Eythora Thorsdottir. „Auch mein Sprung war gut, obwohl es sich zusammengezählt nicht fürs Finale ausgegangen ist“, war Kickinger zufrieden.

Der Tross des Memorials zog dann weiter nach Zürich, wo am Sonntag der „Swiss Cup“ am Programm stand. „Ein unglaublicher Event, mehr Show als Wettkampf“, war Kickinger begeistert. „Die Halle war immer dunkel, nur am Gerät, auf welchem gerade geturnt wurde, gab es Licht. Und es hat immer nur einer geturnt, also waren alle Augen auf einen gerichtet“, schildert sie.

Zudem gab bei diesem Paarwettkampf Livemusik. Kickinger hat mit Höck für Österreich gegen zehn Paare geturnt. Der Sieger wurde im K.-o.-Modus ermittelt. Beide Athleten eines Landes turnten ein Gerät, danach fielen die zwei schlechtesten Teams raus, und so weiter. „Unser Ziel war es, die zweite Runde zu erreichen, was auch gelang“, ist Kickinger stolz.

Gestartet ist sie mit einem Sprung „Es war meine perfekteste Yutschenko-Schraube der ganzen Saison“, freut sie sich über die Punktlandung zum richtigen Zeitpunkt. Auch Höck hat eine tolle Ringübung abgeliefert und so konnte sich das Ösi-Duo mit Rang sieben für die zweite Runde qualifizieren. Beide Schweizer Teams flogen raus und auch die Franzosen lagen hinter Kickinger/Höck.

In der zweiten Runde hat Kickinger ihre Bodenübung geturnt. „Ich habe alles, was ich in mir hatte in diese Übung gesteckt, wurde auch im Schweizer Fernsehen für meine Ausdrucksstärke gelobt“, freut sie sich. Am Ende zogen trotzdem die Franzosen vorbei und für Kickinger/Höck war Endstation. „Aber nächstes Jahr wollen wir ins Semifinale, das haben wir uns geschworen“, will die 22-Jährige dann nicht nur dabei sein. „Mit ein paar Anpassungen in den Übungen ist Rang vier auch realistisch“, glaubt sie.