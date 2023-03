EM-Bronze für Rabensteiner Schmirl

Werbung

Mannschaftlich stark präsentierten sich am Samstag die ÖSB-Männer im Luftgewehrbewerb der EM in Tallinn, gleich drei von ihnen kamen unter die besten zwölf. Aber vor allem Schmirl unterstrich seine derzeit überragende Form. Seit 2016, als er bei den Olympischen Spielen von Rio im Dreistellungsmatch ins Finale einziehen konnte und bis zum Schluss um eine Medaille gekämpft hat, ist der Heeressportler nicht mehr in derart guter Form gewesen. Zwei Jahre hatte der Profisportler sogar einen richtigen Durchhänger, ehe er letzten Herbst wieder zurück in die Spur fand. Erst kürzlich kehrte er beim Weltcup in Kairo mit seiner Silbermedaille im KK-Dreistellungsmatch endgültig in die Weltspitze zurück und nun hat er nochmals nachgelegt.

Glücklich ins Finale gerutscht

Schmirl schoss am Samstag mit 629,0 Ringen das neuntbeste Ergebnis der Qualifikation und rutschte aufgrund eines RPO-Schützen letztlich mit Rang Acht als Letzter noch ins Finale. „Es war extrem knapp und so gesehen hatte ich auch Glück, dass ich noch eingezogen bin“, erzählt er. Nur einen Zehntelring hinter Schmirl und damit auf Rang zehn schoss sich Martin Strempfl, der somit das Finale nur um Haaresbreite verpasste. Trost für den Steirer ist der Quotenplatz zu den European Games, den er und natürlich auch Schmirl durch ihre heutigen Ergebnisse in diesem Grunddurchgang für Österreich erzielt haben.

Ebenfalls um einen European-Games-Quotenplatz schoss Tobias Mair mit. 628,6 Ringe bedeuteten für den Tiroler Rang zwölf. Da lediglich zwei Schützen je Nation und Disziplin ein EG-Ticket erzielen können, ist das Kontingent für Österreich in dieser Disziplin jedoch bereits erschöpft. Wer letztendlich die erreichten Quotenplätze tatsächlich in Krakau wahrnehmen wird, soll in einer ÖSB-internen Qualifikation ermittelt werden.

Aufholjagd im Rankingmatch hätte fast noch ins Goldfinale geführt

Das Rankingmatch begann Schmirl mit 51,5 Ringen etwas verhalten und lag damit vorerst im hinteren Feld der acht Finalisten. Mit den folgenden konstanten 52er-Serien arbeitete sich der 33-Jährige jedoch kontinuierlich nach vor – und dies bis in Medaillenreichweite. Nach der fünften Fünf-Schuss-Serie stand das Ergebnis fest – 260,5 Ringe bedeuteten die Bronzemedaille! Doch fast wäre es noch mehr geworden: Nur vier Zehntel trennten Schmirl vom Einzug ins Match um Gold und damit auch von einem Olympiaquotenplatz. Denn die ersten beiden Schützen konnten für ihr Land bereits einen Startplatz für Paris 2024 fixieren. Die beiden Glücklichen waren der Grunddurchgangsführende Ulbrich und Patrik Jany (SVK), die das Match um den Europameistertitel mit 16:12 für den Deutschen beendeten.

Paris ist aufgeschoben, aber nicht aufgehoben

Auch wenn es mit Paris vorerst noch nichts geworden ist, war Schmirl mit seiner Leistung sehr zufrieden. „Im Luftgewehr war ich eigentlich immer gut drauf, es wollte aber bei einer EM bisher nie klappen. Das es heute funktioniert hat, freut mich umso mehr – zumal es jetzt auch noch den Quotenplatz für die European Games gegeben hat.“ Eine zweite Olympiateilnahme ist aber mit den zuletzt gezeigten Leistungen wieder ein Thema. „Es ist noch Zeit, um den Quotenplatz zu schaffen, ich muss nur kontinuierlich weiterarbeiten!“ Und auch der ÖSB-Teamkollege aber auch interne Konkurrent Strempfl hatte nur lobende Worte für Schmirl: „Der Quotenplatz ist super, über den freue ich mich natürlich – aber noch viel stolzer bin ich auf Alex, der einen super Wettkampf und ein grandioses Finale geschossen hat, das sehr spannend zum Zuschauen war.“

Der Mannschaftsbewerb steht in Tallinn noch am Programm

Am heutigen Sonntag, dem Finaltag dieser Europameisterschaften, stehen für das ÖSB-Team noch die Luftgewehr-Mannschaftsbewerbe der Frauen und Männer am Programm. Treffen Schmirl und Co. mannschaftlich ähnlich gut wie heute, darf auf ein tolles Ergebnis aus österreichischer Sicht gehofft werden.