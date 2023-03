Schmirl legt mit Team-Silber bei EM in Tallinn nach

Werbung

Nach den tollen Ergebnissen im Einzelbewerb für die ÖSB-Luftgewehrathleten, waren die Hoffnungen auch auf ein Topergebnis im Herren-Teambewerb bei der Europameisterschaft in Tallinn groß. Und der Kirchberger Alexander Schmirl, der am Vortag bereits Bronze geholt hatte (die NÖN berichtete) enttäuschte zusammen mit dem Tiroler Tobias Mair und dem Steirer Martin Strempfl nicht. Die drei holten für Österreich Silber im EM-Mannschaftsbewerb und wiederholten damit den Erfolg des Vorjahres (damals aber ohne Schmirl).

Sukzessive Steigerung im Wettkampf

14 Mannschaften waren am Start der ersten Qualifikationsrunde, wovon sich die besten acht für die zweite Runde qualifizierten. Dies gelang Strempfl (314,9), Schmirl (314,2) und Mair (311,7) mit gesamt 940,8 Ringen und dem dritten Rang dieses Durchgangs spielend. 945,1 Ringe waren das Ergebnis der Norweger, die sich damit an die Spitze des Feldes setzten. Vor Österreich platzierte sich noch Team Ungarn auf Rang zwei.

Neu gemischt wurden die Karten in der zweiten Qualifikation. Nun trennte Strempfl (209,7), Schmirl (209,5) und Mair (208,6) mit gemeinsam 627,8 Ringen nur mehr ein Zehntel vom Topresultat, das nun Team Serbien erzielte. Die Besetzung des Goldmedaillenmatches stand damit fest: Serbien gegen Österreich.

Serbien war im Finale doch zu stark

Die zwei Bronzemedaillen gingen in den beiden Entscheidungen an Deutschland, das gegen die Ukraine angetreten war und an Schweden im Match gegen Norwegen. Doch dann wurde es ernst für die Österreicher: Schmirl, Strempfl und Mair kämpften gut gegen Stevanovic, Sebic und Kovacevic, doch die Serben konnten trotz tollen Leistungen der Österreicher meist ein paar Zehntelringe mehr auf die Scheibe bringen und siegten somit klar mit 16:2. So holte Team Österreich wie im Vorjahr den Vize-Europameistertitel im Luftgewehr-Mannschaftsbewerb der Männer.