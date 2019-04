Seinen zweiten Stopp nach Neu-Dehli machte der ISSF-Weltcup-Zirkus am Wochenende in Peking. Der Rabensteiner Alexander Schmirl kämpfte dabei bis zum Schluss beherzt um eines der begehrten Olympiatickets im Dreistellungsmatch mit dem Kleinkalibergewehr und scheiterte in einem spannenden Finale nur knapp. Wie bei allen Weltcupbewerben wurden nur zwei Quotenplätze vergeben. Schmirl belegte nach Rang drei im Grunddurchgang des KK-Dreistellungsmatches der Männer den fünften Platz.

„Nach einem Jahr ohne Finalplatzierung war dies endlich wieder ein Lebenszeichen von mir“, strahlte e Schmirl, der zuletzt in der nationalen Rangliste für das Kleinkalibergewehr auf den zweiten Platz hinter den Gaminger Bernhard Pickl abgerutscht war.

Im Grunddurchgang legte der 30-jährige Rabensteiner mit 393 Ringen im Kniend eine solide Basis, konnte auch im Liegend mit 397 Ringen mit der Weltspitze mithalten und beendete die Qualifikation mit weiteren 387 Ringen im Stehend. Mit gesamt 1177 Ringen schoss sich Schmirl hinter Istvan Peni (HUN) und Simon Claussen (NOR) und vor Sergey Kamenskiy (RUS) auf Rang drei des Grunddurchgangs.

Stehend-Serie läutet furiose Aufholjagd ein

„Leider habe ich dann den Start ins Finale verhaut“, ärgert sich Schmirl, ldass er nach den drei Fünfschuss-Kniendserien (150,3 Ringe) nur mehr auf Rang acht von acht Finalisten lag. Im Liegend (155,6 Ringe), das alle Finalisten mit ähnlich starken Ergebnissen beendeten, änderte sich an der Reihung nichts. Mit einer in diesem Finale unerreichten ersten Fünferserie im Stehend, machte Schmirl viele Plätze gut und kam damit auf die dritte Position vor. Im Eliminationsschuss um Rang fünf musste sich Schmirl um ein Zehntel dem Weltranglisten-Dritten Istvan Peni geschlagen geben und belegte somit den fünften Platz.

Mit einem neuem Juniorenweltrekord von 458,7 Ringen gewann Filip Nepejchal dieses Finale und holte damit ein Olympiaticket für Tschechien. Silber ging an Sergey Kamenskiy. Zhonghao Zhao holte für das Gastgeberland China als Drittplatzierter den zweiten Olympiaquotenplatz dieser Konkurrenz. Von den Österreichern kam nur noch Gernot Rumpler in die Nähe einer Finalqualifikation. Am Ende fehlten demSalzburger aber zwei Ringe.

Nach dem fünften Platz in der KK-Dreistellungsmatchkonkurrenz war die Hoffnung auf ein weiteres Top-Acht-Resultat im Luftgewehrbewerb bei Schmirl groß.Doch nach gutem Start vergab er in der letzten Serie wertvolle Punkte und mit 625,1 Ringen landete er nur am 35. Platz. Mit gesamt 518,2 Ringen belegte Schmirl mit Olivia Hofmann den 33. Platz von 62 Teams im Mixed-Bewerb.