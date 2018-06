Seit fast zwanzig Jahren besteht die Connection zwischen Karate Niederösterreich und der Grande Dame des internationalen Kampfsports, Katherine Loukopoulos aus Athen. Vor fast zwei Jahrzehnten hat sie das Kobudo bei der damaligen NÖ Camp-Serie in Wilhelmsburg vorgestellt. Kobudo, das Kämpfen mit traditionellen Waffen wie Nunchaku, Tonfa, Sai, Bo und anderen wurde im Ursprungsland des Karate, Okinawa, als „Bruder des Karate“ bezeichnet.

„Die Ausbildung in den Kampfkünsten lief ursprünglich über die Kombination von Karate und Kobudo. Die Spezialisierung ließ das Kobudo später in Vergessenheit geraten“, weiß Trainer Erhard Kellner, der diesen Teil der Ausbildung durch eine Kooperation mit der Griechin wieder aufleben lässt.

Rund dreißig Kampfsportbegeisterte aus Wien, NÖ, OÖ und der Steiermark ließen es sich nicht nehmen, an der Ausbildung im renovierten Sportzentrum Niederösterreich teilzunehmen, obwohl am selben Wochenende auch der nationale Karate-Tag in Wels stattfand. In fünfzehn schweißtreibenden Stunden wurden die Inhalte der letzten Jahre gefestigt und erweitert, sodass der Großteil der Teilnehmer auch für die abschließenden Prüfungen gewappnet war.

Unter den Prüflingen befanden sich auch drei St. Pöltner, die sich erstmals an den Kobudo-Schwarzgurt heranwagten und diese Prüfung auch bestanden: Kristin Wieninger, Stefan Haiden und Michael Kompek. Diese drei Routiniers teilen sich bereits mehrere (nieder)österreichische Meistertitel in dieser Disziplin.

Weitere Prüfungsergebnisseaus dem Raum St. Pölten:

5. Kyu: Tim Berger, Lorena und Luana Bucher, Sima Celo.

4. Kyu: Filis Celo, Eddie Dumfahrt.

3. Kyu: Isra und Funda Celo, Magdalena Heigl.

2. Kyu: Andreas Huber, Michael Mitterböck.

1. Kyu: Andrea Bucher, Monika Hipsch, Josef Renz.