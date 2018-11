Kaum ist die neue Saison im September gestartet, geht es für die ESV-Schwimmer schon von Wettkampf zu Wettkampf. Die ASKÖ-Bundesmeisterschaften sind auch heuer wieder mehr als erfolgreich für die St. Pöltner verlaufen. „Medaillen gab es zuhauf“, kam Obmann Schwarz kaum mit dem Zählen nach. Erstmals vorn mit dabei war Simona Hanzlikova. Sie allein gewann sechsmal Gold (400-m-Kraul in 4:50,01, 400-m-Lagen in 5:35,97, 100-m-Rücken in 1:13,47, 50-m-Rücken in 34,61, 200-m-Rücken in 2:34,36 und 200-m-Lagen) sowie dreimal Silber (200-m-Brust, 100-m- und 200-m-Kraul).

Zu Medaillen schwamm auch Selina Lenz. Ganz oben stand sie über 50-m-Kraul (29,14), 100-m-Delfin (1:14,74), 200-m-Kraul (2:17,49), 200-m-Delfin (2:47,73) und 100-m-Kraul (1:03,09). Silber gab es für Lenz über je 400-m-Kraul und -Lagen, sowie 200-m-Rücken und -Lagen.

Bei den Burschen dominierte Julian Gugerell: Goldmedaillen durfte er sich über 400-m-Kraul (5:12,99), 200-m-Kraul (2:27,86), 50-m-Brust (38,54) und 100-m-Brust (1:23,46) umhängen. Zweiter wurde Gugerell über 200-m-Brust und -Lagen.

Für Medaillen sorgte einmal mehr Lisa Koban: Silber gab es über 50- und 100-m-Brust, Bronze über 200-m-Brust. Ebenfalls in den Top-Rängen platzierte sich Emilia Schifflhuber mit Siegen über 100-m-Delfin (1:20,33) und 200-m-Lagen (2:46,05). Silber gab es über 50- und 200-m-Delfin, 200-m-Rücken, sowie Bronze über 100-m-Rücken.

Für weitere Medaillen sorgten Ilvy Teufel (1x Gold, 2x Silber, 2x Bronze), Sandra Gajic (1x Gold), Sarah Hiegesberger und David Pfeffer (je 1x Silber) sowie Anika Petermann (1x Bronze).

Auch die ESV-Staffeln glänzten: Sowohl über 4x100-m-Lagen als auch über 4x100-m-Freistil standen die Mädels oben.