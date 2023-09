CSIT World Games: Sechs Einzelsiege für ESV-Schwimmer Pavlansky

Lucas Pavlansky beendete die vergangene Saison erfolgreich im August mit den Staatsmeisterschaften in Kapfenberg. Nach einer kurzen Sommerpause startete er mit diesem Wettkampf in die neue Saison. Er holte in den Einzelbewerben bei den CSIT Weltspielen in Italien gleich sechsmal Gold und zweimal Bronze. Mit der Staffel stand er noch vier weitere Male ganz oben am Stockerl. Leider musste Emilia Schifflhuber ihren Start erneut wegen ihrer Verletzung absagen.

Sechs Einzelsiege, zwei Bornzemedaillen und vier Siege mit österreichischen Staffeln feierte ESV-Talent Lucas Pavlansky. Foto: ESV St. Pölten

Nina und Christoph Schwarz, Anita Schoderbeck, Sibylle Sauer, Sigrid Maier, Thomas Missliwetz und Manuel Gunacker freuten sich auch über zahlreiche Siege und Podesplätze in ihren jeweiligen Altersklassen. Auch in den österreichischen Staffeln durften die ESV-Schwimmer teilnehmen und sorgten so für weitere Medaillen. „Der Wettkampf war ein voller Erfolg und ein guter Einstieg in die neue Saison“, meinte Nina Schwarz.