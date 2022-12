ESV-Ass Schifflhuber holt zwei Juniorinnentitel

Werbung

Bei den 10. Internationalen Österreichischen Kurzbahnstaats- und Juniorenmeisterschaften war der ESV St. Pölten mit drei Talenten am Start. Lorena Schweda und David Pfeffer konnten leider gesundheitsbedingt nicht teilnehmen.

Emilia Schifflhuber konnte auf der Kurzbahn die großartigen Platzierungen vom Sommer bestätigen und in der Juniorenklasse sowohl die 100 als auch die 200 Meter Rücken mit einer neuen Bestzeit für sich entscheiden.

Bei einem sehr stark besetzten Starterfeld konnte sie auf der längeren Strecke sogar in der Allgemeinen Klasse aufzeigen und sich Silber hinter der EM-Bronzemedaillengewinnerin Lena Grabowski sichern. Eine Bronzemedaille bei den Junioren über die 50-m-Rücken macht die Medaillensammlung komplett.

Für Lucas Pavlansky und Patricia Schneider waren es die ersten Staatsmeisterschaften. Sie konnten gute Bestzeiten schwimmen und Wettkampferfahrung in der allgemenen Klasse sammeln. „Mit WM- und EM-Medaillengewinnern wie Pilhatsch, Reitshammer, Bucher und Co. am Start zu stehen, war für unsere Jungen ein tolles Erlebnis“, erklärt Trainerin Nina Schwarz.