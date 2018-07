Für die Jüngsten des ESV St. Pölten ging in Innsbruck im Tivoli-Bad mit den österreichischen Meisterschaften das Saison-Highlight über die Bühne. Der ESV St. Pölten startete mit Selina Lenz, Ilvy Teufel, Lisa Koban, Emilia Schifflhuber und Julian Gugerell. Begleitet wurden die fünf Schwimmer von den Trainern Werner Schwarz und Andrey Kutovoy. Als „unglaublich stolz“ bezeichnete sich ESV-Obmann Schwarz, denn schließlich seien die Ergebnisse seiner Athleten ausgezeichnet gewesen. „Insgesamt konnten die Youngsters fünf Bronzemedaillen nach Hause bringen, außerdem gab es 18 Finalplätze und zusätzlich 15 persönliche Bestzeiten“, freute er sich.

Selina Lenz sicherte sich im Finale über 100-m-Freistil in 1:01,79 Minuten die Bronzene und auch über die doppelte Distanz bedeutete eine Zeit von 2:14,26 Rang drei. Über 200-m-Rücken landete Lenz mit 2:43,46 auf dem undankbaren vierten Platz. Die Bronzemedaille in dieser Disziplin blieb aber in den Händen des Vereins, denn den dritten Platz sicherte sich Emilia Schifflhuber mit 2:41,57.

Auch in den anderen Disiziplinen glänzte Schifflhuber mit neuen persönlichen Rekorden. Und auch Lisa Koban überzeugte: Mit einer Zeit von 1:23,13 über 100-m-Brust erreichte sie den dritten Platz. Über 200m Brust in 3:00,74 verbesserte sich Koban gleich um ganze acht Sekunden, was den vierten Platz nicht ganz so ärgerlich machte.

Bei den Burschen konnte von den St. Pöltnern Julian Gugerell vorne mitmischen. Wie zuvor Koban durfte sich Gugerell über 100-m-Brust mit 1:21,76 die Bronzene umhängen lassen. Besonders erfreulich war auch seine Zeit über 200-m-Brust, die er gleich um zehn Sekunden auf 2:58,81 verbesserte.

Ilvy Teufel erreichte in allen Disziplinen persönliche Bestzeiten und konnte als bestes Ergebnis über 100-m-Freistil in 1:04,65 einen sechsten Platz verbuchen.