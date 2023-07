NÖ Landesmeisterschaften: Zwölf Titel für Ausrichter ESV St. Pölten

Traditionell fanden am Schulschlusswochenende die Niederösterreichischen Landesmeisterschaften statt. Austragungsort war diesmal das Citysplash in St. Pölten. Die Schwimmerinnen und Schwimmer des ESV konnten den Heimvorteil gut ausnutzen, allen voran Katharina Eugl und Emilia Schifflhuber. Katharina konnte sich in allen vier Bewerben gegen ihre starken Konkurrentinnen durchsetzen und holte vier Mal Gold. Auch ihre Zwillingsschwester Viktoria schaffte vier Mal den Sprung aufs Podest und wurde je zwei Mal Zweite bezihungsweise Dritte.

Die Eugl-Twins Katharina (l.) und Viktoria mit ihrer beeindruckenden Medaillensammlung bei den NÖ Landesmeisterschaften Foto: ESV St. Pölten

Schifflhuber zeigt beste Einzelleistung der Titelkämpfe

Emilia Schifflhuber zeigte einmal mehr ihre Klasse und wurde dreimal NÖ Landesmeisterin. Außerdem gewann sie wieder den Pokal für die beste Einzelleistung in der Juniorenklasse. Weitere Altersklassensiege gab es für Lucas Pavlansky und Maxim Simonov, sowie die Mastersschwimmerinnen Anita Schoderbeck, Sibylle Sauer und Sigrid Maier.

Die dreifache Landesmeisterin Emilia Schifflhuber mit dem Pokal für die beste Einzelleistung der Titelkämpfe in St. Pölten. Foto: ESV St. Pölten

„Die Resultate lassen uns als Verein positiv in die Zukunft blicken“, meinte Obmann Rainer Kastner. Ende Juli und Anfang August finden die Staatsmeisterschaften statt und erst danach geht es in die verdiente Sommerpause.