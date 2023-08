ÖM: Pavlansky schnellster 100-m-Krauler in seinem Jahrgang

Vorweg die schlechte Nachricht. St. Pöltens Toptalent Emilia Schifflhuber musste auch die Staatsmeisterschaften heuer auslassen. „Ihre Schulterverletzung zieht sich leider und wir hoffen, dass sie nächste Saison wieder verletzungsfrei wird trainieren können“, erklärt Trainerin Nina Schwarz. Ihre Freundin, die für St. Pölten startende Wienerin Schweda schaffte es bei den Staatsmeisterschaften aber dreimal unter die besten Zehn in der Juniorenwertung (zweimal 6., einmal 8. in der allgemeinen Klasse). Außerdem konnte sie sich je zweimal fürs A- und B-Finale qualifizieren. Im A-Finale reichte es für einen sechsten Platz, einmal schlug sie in diesem als achte und somit am letzten Finalplatz an.

Pavlansky konnte nach den Nachwuchsmeisterschaften eine Woche zuvor seine starke Form über die Sprintdistanzen bestätigen und über die Delfinstrecken seine Bestzeiten erneut verbessern. Bei den österreichischen Nachwuchsmeisterschaften in St. Johann eine Woche zuvor war Pavlansky schnellster 100-m-Krauler in seinem Jahrgang gewesen! Mit einer sensationellen Zeit konnte er ins A-Finale einziehen und wurde dort bester 15-Jähriger. „Im Endergebnis reichte dies aber leider nur zu Platz vier, da er heuer mit den um ein Jahr älteren gewertet wurde“, erklärt Schwarz.

Mit Lucas Pavlansky und Lorena Schweda waren heuer nur zwei Vertreter des ESV St. Pölten bei den Staatsmeisterschaften in Kapfenberg am Start. Aushängeschild Emilia Schifflhuber musste verletzungsbedingt passen. Foto: ESV St. Pölten

Erfreuliche Leistungen des ESV-Nachwuchses

Patricia Schneider schaffte es sowohl über 100-m-Freistil als auch über 200-m-Rücken unter die besten Acht und konnte ins A-Finale einziehen. Und sehr erfreulich waren auch die Leistungen der jüngsten ESV-Starter. Für Viktoria und Katharina Mücke sowie Franz Marhold war es die Premiere bei Freiluft-Staatsmeisterschaften. Alle drei pulverisierten dort ihre Bestzeiten. Obwohl auch sie heuer mit dem älteren Jahrgang gewertet wurden, konnten die Mücke-Zwillinge über 100- und 200-m-Brust beide ins B-Finale der 12/13-Jährigen einziehen. Franz Marhold schaffte es über die beiden Rückenstrecken jeweils unter die top 16 der 13/14-Jährigen, in seinem Jahrgang wurde er dreimal Neunter.

Open-Water-Bewerbe in zwei Kärntner Seen

Außerdem nahmen einige ESV-Schwimmer am Staatsmeisterschaftswochenende an Open-Water-Bewerben teil. Katharina und Viktoria Eugl waren gemeinsam mit Papa Markus am Faaker See am Start. Während sich die Mädels die Plätze eins und zwei über die 750 Meter in ihrer Altersklasse holten, konnte Markus die Seeüberquerung für sich entscheiden! Und Anton Kastner schwamm bereits zum zweiten Mal beim Alpen-Adria-Swim-Cup mit, bei dem er diesmal am Millstätter See über die 500-m-Distanz mit einem Vorsprung von einer Minute den Sieg holen konnte.

Katharina und Viktoria Eugl vom ESV St. Pölten sicherten sich beim Open-Water-Bewerb am Faaker See über 750 Meter die ersten zwei Plätze am Stockerl. Foto: ESV St. Pölten