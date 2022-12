US-Boys werden zum Faktor für die SKN-Basketballer

Werbung

Synchrones Heimspieldoppel: Dem 72:58 gegen Klosterneuburg folgte ein 74:59 gegen die Timberwolves. „Es war wieder eine solide Leistung in der Defense“, war SKN-Headcoach Mike Coffin insbesondere mit der zweiten Hälfte zufrieden. Da kassierte seine Truppe nur 23 Punkte. „Wir haben nichts anbrennen lassen“, fand Sportchef Andreas Worenz. Die Assists (18) wurden verbessert, die Ballverluste ebenfalls (13). Coffin: „Ein bisschen weniger wären mir lieber.“

In einen wahren Rausch spielte sich Center Chris Ferguson. Auf seine elf Punkte (alle fünf Würfe aus dem Feld saßen) setzte er gleich 20 Rebounds (ein erneutes Double-Double) und je fünf Assists sowie Blocks drauf. „Eine unglaubliche Leistung. Ich weiß nicht, welcher andere Spieler diese Rebounds holen kann“, weiß Coffin über die Wichtigkeit seines Landsmanns. In der Liga führt der US-Amerikaner die Reboundwertung vor dem Kapfenberger Greene (das direkte Duell folgt am Sonntag) an. Worenz: „Wenn Chris mit so einem Energielevel spielt, ist es für jeden Gegner tough.“

Lewis wird benötigt

Kelvin Lewis lieferte mit 15 Punkten sein Season-high, scorte 50 Prozent. „Er kommt besser in den Lauf“, lobt Coffin seine Einstellung. „Er arbeitet gut.“ Um ganz oben anzuklopfen, braucht St. Pölten seinen ehemaligen Topscorer. Worenz: „Wenn er konstant zweistellig scort, ist es ein weiteres Mosaiksteinchen.“ Gegen Wien setzte es den zweiten Sieg in Folge, zur Freude der Verantwortlichen: „Wir sind auf einem guten Weg“, skizziert Coffin. „Die Entwicklung geht nach oben“, findet Worenz. Ein Wermutstropfen: Kaltenbrunner fällt mit Knöchelverletzung aus.

Mit Erfolgen in Traiskirchen (Donnerstag) und gegen Kapfenberg (Sonntag) kann sich der SKN in den Top sechs festsetzen. Für Coffin wird es gegen die Steirer ein ganz besonders Spiel, holte er mit seinem jahrelangen „Stammverein“ nicht nur als Spieler, sondern auch als Trainer Titel. „Das ist immer etwas besonders“, beschreibt der Headcoach, der als emotionaler Typ versuchen muss, seine Emotionen in den Griff zu bekommen. Coffin: „Sonst ist es schlecht für die Mannschaft.“ Die Ausgangsposition: „Es wird nicht leicht. Kapfenberg kommt in Schwung.“ Die Heimhalle soll wieder entscheidend sein: „Daheim spielen wir um einiges besser als auswärts“, weiß Worenz. Nach Traiskirchen fährt der SKN trotzdem als Favorit.