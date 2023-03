Fuxsteiner beim Spring-Festival

Werbung

Das Spring-Festival ist für den Nachwuchs mit seinen ÖSV XIAOMI Kidscup traditionell ein Highlight für den Skinachwuchs. Heuer wurde in St. Lambrecht gefahren. Johanna Fuxsteiner vom SCU Frankenfels war als Zwölfte im Slalom die Zweitbeste im NÖ-Team, das vom Lilienfelder Gernot Welbich betreut wurde. Larissa Hofer (Tullnerfeld) kletterte als Zweite sensationell aufs Stockerl. Marie Prochaska (SC Voith) belegte Rang 15. Im Riesentorlauf schieden Fuxsteiner und Hofer aus, Prochaska belegte Rang 18.

Nachwuchscups enden mit Night-Race-Slalom und Ehrungen

Weiter geht es mit den Nachwuchsrennen am Wochenende wieder in Annaberg. Beim Raika Kindercup des Skibezirks Mitte steht mit dem Night-Race-Slalom der letzte Saisonhöhepunkt am Programm. Im Anschluss findet gleich die Ehrung der besten in der Gesamtwertung statt.