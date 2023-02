St. Pöltner Voith-Kids jubeln am Hochbärneck

Werbung

Das Hochbärneck war am Sonntag Austragungsort gleich zweier Riesentorläufe, die jeweils vom SCU Frankenfels unter der Leitung von Leopold Wutzl organisiert wurden. Am Vormittag kam ein RTL in zwei Durchgängen im Rahmen des Raika Kinder-Voralpencups zur Austragung, wobei die beste Zeit in die Wertung kam. Im großen Starterfeld waren auch wieder erfolgreiche Voith-Talente vertreten.

Rosa Zickbauer, die jüngste der Voith-Race-Kids, konnte sich mit zweimal Bestzeit in der Klasse Kinder 9 weiblich über den Sieg vor Rosalie Klug (Schi Tullnerfeld) und Marie Tobiaschek (SV St. Sebastian) freuen.

Bei den Kindern 10 weiblich schaffte Valentina Bleichner als Dritte hinter den Türnitzerinnen Jana Gravogl (1.) und Lena Hoppel-Skroch (2.) den Sprung aufs Podest. Auch die Wilhelmsburgerin Marie Prochaska, die für den SC Voith startet, landete als Drittplatzierte in der Klasse Kinder 11 weiblich hinter Larissa Hofer vom Schi Tullnerfeld (1.) und Johanna Fuxsteiner vom SCU Frankenfels (2.) am Stockerl.

Bleichner und Prochaska starteten im Anschluss auch beim Hochbäreneck-Rennen - beide in der Klasse U 11 – und konnten dabei ebenfalls tolle Leistungen zeigen. Die 2013 geborene Bleichner verpasste dabei als Vierte nur knapp das Podest. Die ein Jahr ältere Teamkollegin Prochaska konnte mit einer tollen Fahrt den Spieß vom ersten RTL umdrehen und in der Klasse Kinder 11 weiblich als Siegerin feiern lassen.

Mit diesen guten Ergebnissen im Schlepptau herrscht bei den Voith Talenten schon Vorfreude auf das kommende Woche Wochende, wenn am Hochkar die Kinder-Landesmeisterschaften ausgetragen werden.