Voithl-Skisportler am Annaberg im Großeinsatz

Werbung

Ein Monsterprogramm mit fünf Rennen an einem Tag hat sich der USC Lilienfeld als durchführender Verein in Annaberg auferlegt. Unterstützt wurde er dabei tatkräftig von WSV Traisen und SC Türnitz, die ebenfalls je eine Rennorganisation übernahmen. Grund für das geballte Programm war, dass vor Saisonende noch alle zuvor verschobenen Rennen in den dichten Rennkalender gepresst werden mussten.

Für die Kinder ging es um die RTL-Landes- und Gebietsmeisterschaften, Schüler und Erwachsene kämpften um ASV- und Union-Landestitel sowie in den Bezirksmeisterschaften. Königsdisziplin des Tages war natürlich die RTL-Landesmeisterschaft, bei der erwartungsgemäß die starken Göstlinger (Luca Bachler) und Lunzer (Emil Jagersberger) das Sagen hatten.

Den Beginn machten aber 82 NÖ Nachwuchsasse bei den RTL-Kinder-Landesmeisterschaften (Raika-Kinder-Voralpencup) auf der Söllnreith-Piste, die mit 28 Torflaggen bestückt war. Voiths Valentina Bleichner belegte dabei Rang sieben, im Kindercup wurde sie Fünfte. Die bei den Kindern 11w startende Wilhelmsburgerin Marie Prochaska landete bei den Landesmeisterschaften am Stockerl. Wie im Voralpencup belegte die MD-SKI-Schülerin den dritten Platz.

Im Anschluss fand die ASVÖ-Landesmeisterschaft für Schüler, Jugend und Masters auf der Zsdarsky-Piste statt. Die mehrfache Grasski-WM-Medaillengewinnerin Daniela Krückel aus Kirchberg wurde Dritte der Damen. Der 14-jährige Dominic Zickbauer gewann als jüngster bei den Schülern 16m. Grasski-Spezialist Michael Krückel wurde Zweiter der M30. Auch bei den M40 ging Silber mit Wolfgang Pfannhauser an einen Voithler. Bei den M50 mussten sich Klaus Krückel als Dritter und Herbert Weinberger als Zweitplatzierter (beide SC Voith) nur LSV-NÖ-Vizepräsident Andreas Trescher vom SC Türnitz geschlagen geben. Die Oldies Helmut Wietter (1.) und Reinhard Zickbauer (2.) waren bei den M60 top.

Am Nachmittag wurde dann noch vom WSV Traisen die Bezirksmeisterschaft, sowohl für die Bambini und Kinder, als auch für die Schüler, Jugend und Masters ausgetragen. Auch hier gaben viele Voithler ihr Bestes, um den RTL auf der Söllnreith-Piste so schnell als möglich zu durchfahren. Zuerst starteten die Bambini und die Kinder. Erstmals für Voith vertreten war Elsa Schlechmair, die prompt bei den Bambini 7 als Siegerin vom Podest lachte. In der Klasse Kinder 10w verpasste Bleichner als Vierte knapp das Stockerl, dafür durfte Prochaska auch bei der Bezirksmeisterschaft über Bronze jubeln. Im Raika-Kinder-Voralpencup konnten Bleichner und Prochaska weitere Punkte sammeln.

Anschließend gingen bei den Schülern und Masters weitere Voith-Athleten an den Start: Daniela Krückel konnte die Frauenklasse gewinnen und Christine Zickbauer belegte bei den M50w Rang zwei. Bei den Schülern 16m siegte Dominic Zickbauer vor Adrian Hochreiter und Elias Kienbichl (beide SC St. Aegyd). Michael Krückel belegte auch bei der Bezirksmeisterschaft den dritten Platz bei den Masters 30. Pfannhauser wurde Zweiter (M40), Weinberger (3.) und Klaus Krückel (4.) waren bei den M50 stark. In der M60 siegte Wietter erneut vor Zickbauer.